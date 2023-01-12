В Дагестане влюбленного наказали за дорогой подарок девушке. Через Айфон он шпионил за суженой

Изъятый телефон уничтожат Фото: Даниил ОПАРИН

В Дагестане осудили местного жителя, который подарил своей девушке последнюю модель iPhone. Телефон стоил дороже своих аналогов - мужчина купил прошитую модель. Об этом "КП-Ставрополь" рассказал источник в правоохранительных органах.

Мобильный Рашид купил в Москве, в торговом центре "Горбушкин двор", пока был в длительной командировке. Там в каком-то магазине (следствие не установило место сбыто - Пр.) он нашел телефонную лавку, в которой работал некий Мухаммад. Рашид описал ему свою проблему: хочет контролировать девушку, но так, чтобы она не подозревала об этом.

Мухаммад проникся бедой клиента и предложил товар из-под прилавка - последний iPhone Pro (на тот момент это был 13-й) со встроенным средством негласной аудиозаписи. Техника позволяла мужчине слушать телефонные разговоры суженой, ее голосовые сообщения, да и просто записывать все, что происходит вокруг, пока на смартфоне не села батарейка.

На день рождения девушки курьер доставил ей новенький iPhone, именинница была в восторге. Но со временем она начала замечать, что ее батарея стала быстро садиться. При этом система показывала, что износ у телефона минимальный. Владелица обратилась в сервис, где ей рассказали, что от одной батареи питаются сразу два устройства. А когда догадались, что это за второе устройство - вызвали полицию.

Рашид на допросе во всем сознался и признал вину, ему инкриминировали незаконный оборот спецсредств. При этом мужчине грозило реальное лишение свободы, потому что ранее он был судим за фальшивомонетничество. Но все эти смягчающие обстоятельства помогли ему уменьшить наказание. Избербашский городской суд назначил ему штраф в 80 тысяч рублей. Кроме того, злосчастный iPhone изъяли и вскоре уничтожат.

Ранее "КП-Ставрополь" рассказывала другую "шпионскую" историю из Дагестана. Мастер завода купил прослушивающий "жучок" и поставил его в комнате отдыха. По ночам мужчина слушал, о чем на досуге говорят его коллеги. За это преступление его оштрафовали на 20 тысяч рублей.