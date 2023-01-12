В Карачаево-Черкесии раскрыли схему мошенничества на спортивных госконтрактах

Имущество, которое купили на похищенные деньги, арестовали Фото: Даниил ОПАРИН

В Карачаево-Черкесии возбудили уголовные дела против начальника отдела в республиканском министерстве спорта и физической культуры и гендиректора фирмы. Их подозревают в мошенничестве, передает пресс-служба МВД России.

В 2020 и 2021 годах ведомство и предприятие заключили четыре договора о поставках спортивного инвентаря и экипировки для учебных учреждений республики. Контракты были сами по себе дорогими, но участники торгов завысили стоимость на 7,7 млн рублей. Разницу затем похитили.

- Следственной частью СУ МВД по Карачаево-Черкесской Республике в отношении мужчин возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере), которые соединены в одно производство, - сообщает пресс-служба МВД России.

Полиция также сообщает, что чиновника министерства спорта КЧР заключили под стражу, а предприниматель остается на свободе под подпиской о невыезде. Имущество, купленное на похищенные деньги, арестовано, следствие по делу продолжается.

В декабре 2022 года Генпрокуратура сообщала об уголовном деле в отношении другого республиканского чиновника. Перед судом предстанет бывший министра туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики Анзор Эркенов. Его обвиняют в превышении полномочий. Следствие считает, что чиновник выдал 94 незаконных свидетельств на получение социальной выплаты на строительство или покупку жилья. Ущерб превысил 22 млн рублей.

А в ноябре 2021 года стало известно об одном курьезном случае из Карачаево-Черкесии. И.о. министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесии Хизира Боранукова задержали, потому что он каждый день ездил на работу. Проблема в том, что чиновник был под подпиской о невыезде, а жил он в Ставрополе.