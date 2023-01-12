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Происшествия12 января 2023 15:30

В Карачаево-Черкесии раскрыли схему мошенничества на спортивных госконтрактах

По факту полиция возбудила четыре уголовных дела
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Имущество, которое купили на похищенные деньги, арестовали

Имущество, которое купили на похищенные деньги, арестовали

Фото: Даниил ОПАРИН

В Карачаево-Черкесии возбудили уголовные дела против начальника отдела в республиканском министерстве спорта и физической культуры и гендиректора фирмы. Их подозревают в мошенничестве, передает пресс-служба МВД России.

В 2020 и 2021 годах ведомство и предприятие заключили четыре договора о поставках спортивного инвентаря и экипировки для учебных учреждений республики. Контракты были сами по себе дорогими, но участники торгов завысили стоимость на 7,7 млн рублей. Разницу затем похитили.

- Следственной частью СУ МВД по Карачаево-Черкесской Республике в отношении мужчин возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере), которые соединены в одно производство, - сообщает пресс-служба МВД России.

Полиция также сообщает, что чиновника министерства спорта КЧР заключили под стражу, а предприниматель остается на свободе под подпиской о невыезде. Имущество, купленное на похищенные деньги, арестовано, следствие по делу продолжается.

В декабре 2022 года Генпрокуратура сообщала об уголовном деле в отношении другого республиканского чиновника. Перед судом предстанет бывший министра туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики Анзор Эркенов. Его обвиняют в превышении полномочий. Следствие считает, что чиновник выдал 94 незаконных свидетельств на получение социальной выплаты на строительство или покупку жилья. Ущерб превысил 22 млн рублей.

А в ноябре 2021 года стало известно об одном курьезном случае из Карачаево-Черкесии. И.о. министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесии Хизира Боранукова задержали, потому что он каждый день ездил на работу. Проблема в том, что чиновник был под подпиской о невыезде, а жил он в Ставрополе.

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