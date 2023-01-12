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Общество12 января 2023 17:23

Дагестанец украл у мясника всю колбасу. И вот что он с ней сделал

Житель Махачкалы своровал из чужого двора несколько десятков палок колбасы
Алексей ЗИМЕНОК
Дагестанец не смог устоять перед фирменной домашней колбасой.

Дагестанец не смог устоять перед фирменной домашней колбасой.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Дагестане полицейским удалось раскрыть необычную кражу. Воришка проник в частное домовладение женщины и похитил у нее несколько десятков палок колбасы. Сама пострадавшая оценила причиненный ей ущерб в 20.000 рублей.

В пресс-службе МВД по республике Дагестан рассказали о необычной краже в одном из сел региона. Фото: МВД Дагестан.

В пресс-службе МВД по республике Дагестан рассказали о необычной краже в одном из сел региона. Фото: МВД Дагестан.

10 января 2023 года 60-летняя жительница села Корода, которая занимается изготовлением домашней колбасы, пришла с заявлениям в полиции. Сотрудникам правоохранительных органов она рассказала, что во двор ее дома проник неизвестный. Женщина развесила колбасу сушится, а вор воспользовавшись удачны моментом украл украл продукты питания на кругленькую сумму.

Предприимчивый похититель залез в частное домовладение. Фото: МВД Дагестан.

Предприимчивый похититель залез в частное домовладение. Фото: МВД Дагестан.

Крыша, на которой также сушилась колбаса. Фото: МВД Дагестан.

Крыша, на которой также сушилась колбаса. Фото: МВД Дагестан.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого, им оказался 40-летний житель Махачкалы. Грабителя ценного мясного продукта задержали и он признался, что проезжая мимо одного из домов, заметил домашнюю колбасу, вывешенную для сушки.

- Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он снял ее, поставил в багажник автомашины и уехал. Подозреваемый признался, что совершил еще 2 аналогичные кражи, - сообщили в МВД по республике Дагестан.

Грабитель забрал всю колбасу рукодельницы. Фото: МВД Дагестан.

Грабитель забрал всю колбасу рукодельницы. Фото: МВД Дагестан.

Похищенную хенд-мейд колбасу мужчина сразу отвез на один из рынков Махачкалы. Предприимчивому дагестанцу удалось сбыть товар прямо с рук и «заработать» в общей сумме 24 000 рублей, которые он потратил на личные нужды. Против незадачливого бизнесмена возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ - «кража».

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