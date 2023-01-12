Дагестанец украл у мясника всю колбасу. И вот что он с ней сделал

Дагестанец не смог устоять перед фирменной домашней колбасой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Дагестане полицейским удалось раскрыть необычную кражу. Воришка проник в частное домовладение женщины и похитил у нее несколько десятков палок колбасы. Сама пострадавшая оценила причиненный ей ущерб в 20.000 рублей.

В пресс-службе МВД по республике Дагестан рассказали о необычной краже в одном из сел региона. Фото: МВД Дагестан.

10 января 2023 года 60-летняя жительница села Корода, которая занимается изготовлением домашней колбасы, пришла с заявлениям в полиции. Сотрудникам правоохранительных органов она рассказала, что во двор ее дома проник неизвестный. Женщина развесила колбасу сушится, а вор воспользовавшись удачны моментом украл украл продукты питания на кругленькую сумму.

Предприимчивый похититель залез в частное домовладение. Фото: МВД Дагестан.

Крыша, на которой также сушилась колбаса. Фото: МВД Дагестан.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого, им оказался 40-летний житель Махачкалы. Грабителя ценного мясного продукта задержали и он признался, что проезжая мимо одного из домов, заметил домашнюю колбасу, вывешенную для сушки.

- Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он снял ее, поставил в багажник автомашины и уехал. Подозреваемый признался, что совершил еще 2 аналогичные кражи, - сообщили в МВД по республике Дагестан.

Грабитель забрал всю колбасу рукодельницы. Фото: МВД Дагестан.

Похищенную хенд-мейд колбасу мужчина сразу отвез на один из рынков Махачкалы. Предприимчивому дагестанцу удалось сбыть товар прямо с рук и «заработать» в общей сумме 24 000 рублей, которые он потратил на личные нужды. Против незадачливого бизнесмена возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ - «кража».

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