Бизнесмен со Ставрополья зарезал приятеля на Новый год. Погибший не приглашал гостя за стол из-за траура

Знакомые начали драться после оскорбления покойной матери обвиняемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском крае предъявили обвинение 47-летнему бизнесмену, который до смерти забил своего знакомого. Мужчины поссорились в новогоднюю ночь из-за того, что погибший не пригласил гостя к себе на праздник. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

49-летний потерпевший из Кочубеевского района не отмечал приближение 2022 года. У мужчины был траур по умершему родственнику, потому его семья даже не планировала накрывать на стол, тем более приглашать каких-либо друзей. Но после полуночи к хозяину наведался незваный гость — знакомый односельчанин, владелец небольшого кафе.

Подвыпивший бизнесмен стал упрекать приятеля за то, что тот не приглашает гостя к себе в дом. По данным источника "КП-Ставрополь", между хозяином и гостем началась перебранка, которая привела к оскорблениям за гранью допустимого. Так, потерпевший обругал покойную мать обвиняемого, из-за чего началась потасовка.

— В ходе ссоры обвиняемый нанес товарищу удар в область плеча, повалил его на землю и нанес ножом не менее двух ударов в область спины и груди, — сообщает СУ СКР по Ставрополью.

Фото следственных действий: СУ СКР по СК

Пострадавшего госпитализировали, но медики не смогли его спасти. После смерти потерпевшего было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

— Следователь СКР собрал достаточную доказательную базу, в связи с чем уголовное дело направлено с утвержденным обвинительным заключением в суд, — сообщает СУ СКР по Ставрополью.

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