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Происшествия12 января 2023 17:15

Бизнесмен со Ставрополья зарезал приятеля на Новый год. Погибший не приглашал гостя за стол из-за траура

Жителю Ставрополья предъявили обвинение после смерти приятеля на Новый год
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
Знакомые начали драться после оскорбления покойной матери обвиняемого

Знакомые начали драться после оскорбления покойной матери обвиняемого

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском крае предъявили обвинение 47-летнему бизнесмену, который до смерти забил своего знакомого. Мужчины поссорились в новогоднюю ночь из-за того, что погибший не пригласил гостя к себе на праздник. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

49-летний потерпевший из Кочубеевского района не отмечал приближение 2022 года. У мужчины был траур по умершему родственнику, потому его семья даже не планировала накрывать на стол, тем более приглашать каких-либо друзей. Но после полуночи к хозяину наведался незваный гость — знакомый односельчанин, владелец небольшого кафе.

Подвыпивший бизнесмен стал упрекать приятеля за то, что тот не приглашает гостя к себе в дом. По данным источника "КП-Ставрополь", между хозяином и гостем началась перебранка, которая привела к оскорблениям за гранью допустимого. Так, потерпевший обругал покойную мать обвиняемого, из-за чего началась потасовка.

— В ходе ссоры обвиняемый нанес товарищу удар в область плеча, повалил его на землю и нанес ножом не менее двух ударов в область спины и груди, — сообщает СУ СКР по Ставрополью.

Фото следственных действий: СУ СКР по СК

Фото следственных действий: СУ СКР по СК

Пострадавшего госпитализировали, но медики не смогли его спасти. После смерти потерпевшего было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

— Следователь СКР собрал достаточную доказательную базу, в связи с чем уголовное дело направлено с утвержденным обвинительным заключением в суд, — сообщает СУ СКР по Ставрополью.

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