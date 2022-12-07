Убили за 200 рублей и пару туфель: на Ставрополье гости до смерти забили радушную пенсионерку

Фото: прокуратура СК

В Ставропольском крае к тюремным срокам приговорили местных жителей, которые избили и убили пенсионерку, думая найти у нее накопления и драгоценности. С места преступления они забрали 200 рублей, еду и пару туфель. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В сентябре 2021 года в Георгиевске пара друзей пришла к 91-летней женщине, чтобы одолжить деньги на еду и алкоголь. Пенсионерка узнала одного из злоумышленников и впустила их в дом, накрыв на стол. Гости откушали и на полный желудок попросили выпить - добродушная хозяйка налила. Тогда мужчины решили ограбить старушку, полагая, что если она так охотно делится, то значит, у нее есть много ценного.

Злоумышленник сбил пожилую женщину с ног и потребовал отдать все имущество. Пенсионерка плача отвечала, что у нее ничего нет, но нападавшие не верили и начали выбивать информацию. Когда хозяйка теряла сознание, мужчины обыскивали дом. За длительное время они смогли найти всего лишь 200 рублей, пару туфель, не ювелирные украшения и еду, передает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Фото с места преступления: СУ СКР по Ставропольскому краю

Все похищенное они сложили в пакеты и хотели было уйти. Но перед выходом один из мужчин ударил пенсионерку в шею, после чего она умерла. Как только тело погибшей нашли, было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" и "Разбой".

- Несмотря на непризнание мужчинами вины в полном объеме, судом приняты во внимание представленные доказательства. С учетом позиции государственного обвинителя одного фигуранта уголовного дела, причастного к убийству, приговорили к 23 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима. Второй фигурант приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным "КП-Ставрополь", злоумышленник, которого признали виновным в убийстве, был неоднократно судим. В 2002 году он получил 18 лет в колонии строгого режима за участие в банде, которая грабила людей в городах Кавказских Минеральных Вод. Пока он отбывал наказание, заработал еще несколько уголовных статей: за нападение на полицейского штраф в три тысячи рублей, за наркотики - несколько лет условно. В том же году, в котором он напал на старушку, мировой суд приговорил его к четырем месяцам лишения свободы за кражу.

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