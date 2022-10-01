Рассказываем, кому и как разрешается попасть в республику Фото: Алексей БУЛАТОВ

Попасть в Северную Осетию из других регионов России стало гораздо сложнее. Теперь транспорт с госномерами без местных «15» разворачивают при въезде. Исключение сделают для отдыхающих в пансионатах, санаториях, домах отдыха и туристических базах Алании. Однако же, придется доказать, что вы - турист.

Проезд в Северную Осетию для туристов: какие действуют правила

Как рассказали в республиканском комитете по туризму, гости региона должны показать бронь в местном отеле, турваучер или маршрутную квитанцию. Если с этим возникнут сложности, проблему обещают решать в частном порядке. Для этого туристу нужно обратиться к их специалистам.

Фото: стоп-кадр с онлайн камеры КПП «Верхний Ларс»

Ситуация сложилась таким образом из-за наплыва желающих покинуть Россию через КПП «Верхний Ларс», перед которым выросла многокилометровая пробка из тысяч транзитных машин и длинная очередь из велосипедистов и самакатистов, которым разрешают попасть в Грузию вне транспорта. Ожидание проезда занимает у людей несколько дней.

Некоторые устают ждать в очереди и бросают купленные у местных велосипеды. Фото: соцсети

Ранее «КП» писала, что на этом фоне глава Северной Осетии ввел режим повышенной готовности. На подъездах к КПП «Верхний Ларс» развернули городок жизнеобеспечения – есть палатки для отдыха и приема пищи, можно зарядить мобильные устройства. Плюс в медицинском модуле работают медики и психологи МЧС и Медицины катастроф. Отдельная бригада круглосуточно курсирует вдоль пробки. Как выяснилось, одним из пунктов указа стало и ограничение въезда.

- «Ограничить въезд легкового автомобильного транспорта на территорию Республики Северная Осетия-Алания, за исключением зарегистрированного в Республике Северная Осетия-Алания, Республике Южная Осетия, Республике Грузия», — сказано в документе на сайте правительства Северной Осетии. Сейчас обстановка на КПП стабилизировалась, и пробка из легковушек сократилась до 2580 единиц.

Люди ждут проезда 3-4 дня и даже больше. Фото: соцсети

- По-прежнему все выезжающие призывного возраста проверяются членами оперативной группы, которая работает на пункте призыва – гражданам РФ, подлежащим частичной мобилизации, вручают повестки и разъясняют нормы соответствующего закона РФ, - напомнил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Пробка на российско-грузинской границе по данным на 14:30 1 октября. Фото: Яндекс.Карты

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