«Заподозрил слежку»: мнительный дагестанец искромсал соседей ножом

72-летнего пенсионера задержали в Махачкале за нападение на семью из трех человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дагестане 72-летний мужчина вооружился ножом и напал на семью из трех человек. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в больницу, а разъяренный пенсионер доставлен в отдел полиции для дачи показаний.

Кошмарное нападение на троих членов одной семьи произошло 14 января 2022 года. В Дежурную часть полиции по Ленинскому району Махачкалы в 17:05 позвонили с тревожными новостями. В садоводческом товариществе «Талгинка» был замечен пожилой человек, который накинулся на соседей с холодным оружием.

Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно выехали на место происшествия. Им удалось задержать подозреваемого. Выяснилось, что атаковавший семью из трех человек мужчина - 72-летний уроженец Дахадаевского района. Он был их соседом.

- Подозреваемому, по его признанию, давно казалось, что сосед оказывает избыточное внимание его персоне и следит за ним, - поделились подробностями нападения сотрудники МВД.

Также известно, что в момент происшествия пенсионер был пьян и ему вновь привиделось, что за ним пристально наблюдает земляк.

- Зачем моргаешь мне машиной? Я у тебя газ не ворую, свет не ворую, зачем ты за мной следишь, я тебе плохого не делаю, - рассказал подозреваемый в полицейском участке.

По словам пенсионера, пару дней он терпел, а затем пошел разбираться к соседу, прихватив с собой нож. Мнительный дагестанец накинулся на 62-летнего жителя Махачкалы, нанеся ему проникающие ранения.

На крик супруга из дома выбежала обеспокоенная 60-летняя женщина и ее 36-летний сын, которые также «попали под горячую руку» пенсионера и получили удары ножом.

В настоящее время все члены семьи живы, но их экстренно доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь. Сотрудники правоохранительных органов в данный момент выясняют точные причины и обстоятельства произошедшего. В ведомстве также уточнили, что «информация предварительная».

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