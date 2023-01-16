Отец был в неведении: мать, родившая и зарезавшая дитя в пекарне, испугалась бедности

Найти злоумышленницу по горячим следам никак не получалось. Фото: СУ СКР по Карачаево-Черкесской Республике

В Следственном комитете по Карачаево-Черкесской Республике рассказали о том, как удалось найти мать убитой новорожденной девочки в одной из пекарен Карачаево-Черкесии. Женщина, которая оставила тело своей дочери в пойме Большого Ставропольского канала, уехала в соседний регион и пять лет скрывалась от следствия.

В апреле 2017 года в полицию поступил звонок об обнаружении тела новорожденного ребенка на левом берегу поймы Большого Ставропольского канала. Причастного к совершению этого чудовищного преступления долгое время не удавалось поймать. Все это время работа следователей продолжалась, и только спустя пять лет полиции удалось раскрыть это запутанное дело.

В апреле 2017 года в полицию поступило сообщение об обнаружении тела новорожденного ребенка. Фото: ГУ МВД по РФ.

- Проведено свыше 500 генетических судебных экспертиз, направлено более 80 поручения в субъекты РФ, осмотрено около 50 объектов, имеющих доказательственное значение, в качестве свидетелей допрошено не менее 550 женщин из разных регионов, которые попали в поле зрения следователя, - рассказали в СУ СКР по Карачаево-Черкесской республике.

Найти виновную в зверском убийстве девочки помог ДНК-тест. Фото: ГУ МВД по РФ.

Быстро раскрыть это бездушное преступление никак не получалось. Ведь мать новорожденной девочки нигде не состояла на учете по беременности и родам, а рожала вне стен перинатального центра. Единственной возможностью определить личности родителей убитого ребенка был ДНК-тест. Так данные ДНК младенца и неизвестной женщины, которая предположительно и была убийцей ребенка, были внесены в федеральную базу геномной информации.

В ноябре 2022 года удалось добиться переломного момента в расследовании таинственного преступления. В ЭКЦ МВД по КЧР была проведена дополнительная молекулярно-генетическая экспертиза с использованием новых технологий. Эта процедура помогла полицейским установить родственников отца убитого девочки. Сначала полицейские нашли родного брата мужчины, а затем и родителя малышки. Выяснилось, что 36-летний отец ребенка, который живет в Алтайском крае, ничего не знал о произошедшем.

Таким образом сотрудники уголовного розыска вместе с региональным управлением СКР вышли на горячий след главной подозреваемой. Им удалось найти 29-летнюю уроженку города Усть-Джегута в соседнем регионе - в Краснодарском крае. У нее взяли анализ ДНК, который определил, что она - мать убитой девочки. Женщина полностью признала свою вину и в деталях рассказала все обстоятельства убийства, которое произошло в пекарне.

6 апреля 2017 года, примерно в два часа ночи беременная девушка работала на своей смене в хлебопекарне. Она почувствовала схватки, у нее начались роды, которые закончились рождением жизнеспособной девочки. По словам женщины, в тот момент она поняла, что не сможет содержать ребенка из-за своего непростого материального положения.

Тело ребенка в коробке было обнаружено в пойме Большого Ставропольского канала. Фото: ГУ МВД по РФ.

- Опасаясь морального осуждения со стороны родственников и знакомых, женщина совершила убийство новорожденной, причинив ей колото-резаные ранения в область шеи, - сообщили затем в прокуратуре Карачаево-Черкесской республики.

Следователям удалось установить все обстоятельства страшной трагедии. Фото: ГУ МВД по РФ.

Новорожденная дочь умерла сразу на месте. С целью сокрытия чудовищного преступления женщина уложила девочку в картонную коробку, а затем ушла с работы. Она оставила свою дочь на левому берегу поймы Большого Ставропольского канала в коробке. И тело нашли.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь участь детоубийцы решит Усть-Джегутинский районный суд.

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