Встречали хлебом-солью: дагестанский отряд казаков в полном составе вернулся из зоны СВО

Фото: пресс-служба администрации Кизляра.
Жители Тарумовского района Дагестана и Кизляра встретили вернувшихся из зоны проведения спецоперации казаков-добровольцев. Тарумовцы с плакатами и флагами выстроились вдоль дорог, чтобы приветствовать бойцов. В самом Кизляре героев-добровольцев встречали торжественно. Поприветствовать отважных казаков собрались не только родные и близкие, но и земляки, в числе которых главы администраций и правительства республики, а также атаманы округов и станиц.
Фото: пресс-служба администрации Кизляра.
- Героев встречали хлебом и солью на том же месте на территории религиозного сооружения в Кизляре, Свято-Георгиевского православного храма, где также располагается Поклонный Крест, откуда провожали 12 октября, - рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации Кизляра.
Фото: пресс-служба администрации Кизляра.
Осенью 2022 года 17 добровольцев из Кизлярского, Тарумовского районов и Кизляра отправились в зону СВО во главе с походным атаманом. К казакам тогда присоединились еще двое жителей республики - глава МО «сельсовета Новогеоргиевский» Хабиб и руководитель общественной организации «Единый Дагестан» Магомед.
Слова приветствия вернувшимся в полном составе казакам передал глава Дагестана Сергей Меликов. Он отметил, что вся республика была вместе с ними.
С возвращением поздравил бойцов и мэр Кизляра Александр Шувалов.
- Мы испытываем гордость за вас. Рады встретить на родной земле. Рады, что все вернулись домой, к своим родным и близким. Вы настоящие герои и патриоты своей Родины, - сказал Шувалов.
Фото: пресс-служба администрации Кизляра.
Казаки поблагодарили земляков за теплую встречу, отметив, что боевой дух у них все еще на высоте.
- Уже хочется на передовую, чтобы защищать свой народ, свою Отчизну. Только там я понял, как важно любить свою Родину, свой дом, семью, как все это ценно и за все это стоит отдать жизнь, - сказал один из вернувшихся домой казаков-добровольцев.
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