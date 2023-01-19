Разросся стремительно: гигантский жировик на полголовы удалили хирурги в России

Хирурги успешно провели операцию. Фото: Иван МАКЕЕВ

С непростой задачей столкнулись нейрохирурги в Дагестане. Врачам пришлось удалять с головы пациентки гигантское новообразование – липому, которую она «растила» около 15 лет. Почему женщина так долго не обращалась за медицинской помощью, рассказали в пресс-службе Минздрава по Дагестану.

В нейрохирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи с жалобами на непонятную опухоль размером с полголовы обратилась 50-летняя местная жительница. Пациентка рассказала, что образование у нее появилось порядка 15 лет назад. Долгое время оно не причиняло ей никаких неудобств, а за последние пару лет стремительно разрослось, и женщина все же решила обратиться к медикам.

Врачи провели обследование и диагностировали у нее гигантскую жировую опухоль – липому – размером 22 на 18 см.

Женщину прооперировали. По словам медиков, операция прошла успешно и сейчас пациентка уже идет на поправку.

- Во время хирургического вмешательства мы извлекли гигантский жировик с головы пациентки. Операция была проведена под общим наркозом. Сейчас пациентка находится под нашим наблюдением, участок головы, откуда был удалён жировик хорошо заживает, — рассказал заведующий отделением нейрохирургии РКБСМП Магомед Хизбулаев.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала о ставропольских врачах, которым пришлось удалять из ноги пациентки осколок стекла, с которым женщина проходила четверть века.

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