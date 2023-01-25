Семь лет «строгоча»: боевик из Дагестана осужден за подготовку нападения на полицейских

Преступник не успел реализовать свои планы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Дагестане вынесли приговор местному жителю по обвинению в преступлениях террористической направленности, в том числе за планы напасть на сотрудников правоохранительных органов в Ставрополе.

По данным республиканского СКР, в январе 2021 года он и еще двое мужчин вступили в ряды международной террористической организации. Вместе они создали террористическое сообщество и стали готовиться к делу – в планах было совершить нападение на сотрудников правоохранительных органов.

1 февраля 2021 года трое бандитов прибыли в Ставрополь. Осуществить свои замыслы они не успели.

- На следующий день их противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Дагестану.

В отношении задержанного были выдвинуты обвинения по статьям: «Создание террористического сообщества», «Участие в деятельности террористической организации», «Покушение на участие в незаконном вооруженном формировании» и «Приготовление к посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

Еще на этапе предварительного следствия обвиняемый сознался в содеянном и раскаялся. Суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима.

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