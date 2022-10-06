Редакция «Комсомольской правды» в Ставрополе провела субботник в Таманском лесу

Ежегодно редакция «Комсомольской правды» выходит на уборку 6 октября
Фото: Антон СОКОЛОВ
В Ставрополе редакция «Комсомольской правды» повторила субботник 6 октября. Как и годом ранее дата выбрана неслучайно - сегодня во всем мире отмечается День охраны мест обитаний. Команда «Комсомолки» отправилась в Таманский лес к излюбленному у горожан месту отдыха «Холодные родники», взяв с собой инвентарь для уборки и мусорные мешки.
Ежегодно редакция «Комсомольской правды» выходит на уборку 6 октября
Фото: Антон СОКОЛОВ
Осень 2022 года радует теплой погодой, и ставропольцы с удовольствием проводят много времени на природе. Увы, бережно к ней относятся не все, о чем свидетельствуют оставленные в месте пикников пакеты, одноразовая посуда и пустые бутылки.
Горожане часто оставляют после пластиковые бутылки и много полиэтилена.
Фото: Антон СОКОЛОВ
Пластиковые бутылки - самый распространенный мусор на лесной территории.
Фото: Антон СОКОЛОВ
Часть мусора попадает в речку и забивается под камни, бревна и корни деревьев. Разлагается не все, что наносит большой вред лесу и ее обитателям.
Журналисты тщательно обследовали лес и собрали все не разлагаемые предметы.
Фото: Антон СОКОЛОВ
На облагороженной и естественной территории можно обнаружить неприятные мусорные находки.
Фото: Антон СОКОЛОВ
Редакция «Комсомольской правды» собрала жестяные бутылки, окурки, пластмассовые крышки и банки, полиэтиленовые и картонные упаковки, битое стекло и не только. Три полных мешка мы выбросили в контейнеры, как и полагается. Сделать доброе дело под силу каждому. Присоединяйтесь, организуйте субботник в вашем дворе, на вашей улице. Если у вас есть идеи - обращайтесь с ними к нам.
Лес очистили и вынесли 3 мешка мусора.
Фото: Антон СОКОЛОВ
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