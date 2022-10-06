Редакция «Комсомольской правды» в Ставрополе провела субботник в Таманском лесу

Ежегодно редакция «Комсомольской правды» выходит на уборку 6 октября Фото: Антон СОКОЛОВ

В Ставрополе редакция «Комсомольской правды» повторила субботник 6 октября. Как и годом ранее дата выбрана неслучайно - сегодня во всем мире отмечается День охраны мест обитаний. Команда «Комсомолки» отправилась в Таманский лес к излюбленному у горожан месту отдыха «Холодные родники», взяв с собой инвентарь для уборки и мусорные мешки.

Ежегодно редакция «Комсомольской правды» выходит на уборку 6 октября Фото: Антон СОКОЛОВ

Осень 2022 года радует теплой погодой, и ставропольцы с удовольствием проводят много времени на природе. Увы, бережно к ней относятся не все, о чем свидетельствуют оставленные в месте пикников пакеты, одноразовая посуда и пустые бутылки.

Горожане часто оставляют после пластиковые бутылки и много полиэтилена. Фото: Антон СОКОЛОВ

Пластиковые бутылки - самый распространенный мусор на лесной территории. Фото: Антон СОКОЛОВ

Часть мусора попадает в речку и забивается под камни, бревна и корни деревьев. Разлагается не все, что наносит большой вред лесу и ее обитателям.

Журналисты тщательно обследовали лес и собрали все не разлагаемые предметы. Фото: Антон СОКОЛОВ

На облагороженной и естественной территории можно обнаружить неприятные мусорные находки. Фото: Антон СОКОЛОВ

Редакция «Комсомольской правды» собрала жестяные бутылки, окурки, пластмассовые крышки и банки, полиэтиленовые и картонные упаковки, битое стекло и не только. Три полных мешка мы выбросили в контейнеры, как и полагается. Сделать доброе дело под силу каждому. Присоединяйтесь, организуйте субботник в вашем дворе, на вашей улице. Если у вас есть идеи - обращайтесь с ними к нам.

Лес очистили и вынесли 3 мешка мусора. Фото: Антон СОКОЛОВ

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