За неделю заболеваемость гриппом на Ставрополье выросла в два раза

За минувшую неделю гриппом и ОРВИ в Ставрополе заболели 3530 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В региональном Роспотребнадзоре обновили статистику по заболеваемости гриппом и ОРВИ в крае. Специалисты заявили, что за вторую рабочую неделю количество заболевших выросло почти в два раза.

Всего ОРВИ и гриппом в крае заболели больше 16 тысяч человек. В управлении уточнили, что эпидпорог с 9 января 2023 года по 15 января года был на превышен 12,5%.

За минувшую неделю врачи зарегистрировали в Ставрополе 3530 больных с симптомами ОРВИ и гриппа, показатель заболеваемости в краевой столице оказался выше расчетного эпидпорога почти на 40%. В управлении пояснили, что такой резкий скачок объясняется тем, что новогодние каникулы закончились и люди вышли на работу, а дети пошли в школу и детские сады.

При этом специалисты отмечают рост заболеваемости во всех возрастных группах. Больше всего зараженных ОРВИ и гриппом среди детей 7-14 лет, именно в этой категории зафиксирован рост почти на 80%.

Данные лабораторных анализов указывают на то, что на Ставрополье все еще превалирует штамм «свиного гриппа» - А (H1N1). В связи с этим врачи настоятельно рекомендуют ставропольцам соблюдать меры профилактики: тщательно мыть руки, избегать тесных контактов с людьми, пользоваться масками, сократить время пребывания в общественном транспорте, есть больше овощей и фруктов, а при плохом самочувствии оставаться дома.

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