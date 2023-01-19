Загоревшийся экскурсионный автобус в Кисловодске попал на видео

Фото: видео из соцсетей мэра Кисловодска

В Кисловодске прямо возле въездной стелы сгорел экскурсионный автобус. Транспорт загорелся на ходу, сообщает глава города-курорта, однако пострадавших в происшествии не оказалось. На место вызвали спецслужбы, чтобы устранить возгорание.

— ЧП произошло около въездной стелы. Автобус загорелся на ходу, в нем не было пассажиров, водитель не пострадал. Пожарные уже потушили полностью сгоревший автобус, – написал мэр Кисловодска в социальных сетях.

Причины происшествия выясняются, а тем временем на въезде в город-курорт образовалась большая пробка. Когда последствия ЧП уберут для проезда машин, не сообщается. На кадрах видно сильное задымление от сгоревшего автобуса, создающее впечатление сильного пожара.

Это уже второй случай за сегодня, 19 января, когда на Ставрополье загорается пассажирский транспорт. В Минеральных водах загорелась маршрутка. Водитель во время движения заметил задымление под панелью.

Транспорт остановили, а мужчина и пятеро пассажиров покинули салон. Причины происшествия также устанавливаются. Правда, машина едва ли подлежит восстановлению, поэтому водителю остается надеяться на страховку.