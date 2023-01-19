Автоинспекторы рассказали о причинах возгорания экскурсионного автобуса в Кисловодске

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

Сегодня, 19 января, примерно в 14:00 на 44 километре дороги «Минеральные Воды – Кисловодск» патрулирующие автоинспекторы заметили автобус «Ютонг», у которого из-под заднего колеса шел дым. Сотрудники поехали за транспортом и по громкой связи рассказали о неполадке.

Водитель остановил транспорт, который уже начал загораться. То, что пассажиров в транспорте не оказалось, и хорошо, и плохо одновременно. С одной стороны, эвакуировать людей из задымленного салона не пришлось. А с другой, если бы не инспекторы, водителя бы никто не предупредил об опасности.

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

Через несколько минут после остановки автобус начал воспламеняться. Огонь перекинулся на салон, на место вызвали спасателей с пожарной машиной, чтобы те потушили «адскую колесницу». Все участники, кроме группы пожарных, отошли от транспорта на безопасное расстояние.

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

— Выяснилось, что автобус водитель перегонял от места ремонта в городе Ессентуки в город Кисловодск. На удачу водителя очевидно неисправного автобуса за ним ехали полицейские, которые успели остановить горящий транспорт на обочине, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

То ли ремонт оказался некачественным, то ли другие неполадки спровоцировали возгорание – это еще предстоит узнать, хотя, возможно, из-за состояния транспорта разузнать точную причину не удастся. Тем не менее транспортный поток образовал медленно едущую возле опасного автобуса пробку.

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

Когда уберут сгоревший автобус, автоинспекторы не сообщают. Однако безопасность движения обеспечена среагировавшими на ситуацию сотрудниками и спасателями, оперативно потушившими машину, пока огонь не перекинулся на другой транспорт.