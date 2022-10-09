Андрей Разин:«Шатунов продал мне песни за 10 миллионов»

Ставропольской продюсер направил иск в кассационный суд, чтобы добиться перехода прав на песни легендарного коллектива. Фото: Евгения ГУСЕВА

Андрей Разин не оставляет попыток вернуть себе права на песни легендарного коллектива «Ласковый май». Ставропольской продюсер направил иск в кассационный суд, чтобы добиться перехода прав на композиции группы. Об этом стало известно в воскресенье, 9 октября 2022 года. Информационному агентству ТАСС подтвердили новость в Пятом кассационном суде общей юрисдикции.

- Да, иск поступил, - подтвердили в ведомстве, каких-либо других подробностей не озвучили. Известно, что ставропольский продюсер подал кассацию, чтобы оспорить решение суда нижестоящей инстанции и вернуть себе все права на композиции группы «Ласковый май». По данным сайта Пятого кассационного суда общей юрисдикции, слушание по делу назначено на 30 ноября, а само дело поступило 29 сентября.

Новая деталь в деле об авторских правах на песни группы «Ласковый май»

Напомним, таинственная история о правах на песни легендарного коллектива началась еще 29 декабря 1992 года. Композитор и автор всех хитов Сергей Кузнецов якобы заключил с продюсером Андреем Разиным договор, по которому автора передавал все права на музыку группы. В 2005 году продюсер закрепил юридическую силу договора в Промышленном суде города Ставрополя. Спустя три года Разин обнародовал решение и заявил, что ему принадлежат права на все песни "Ласкового мая".

В 2019 году Сергей Кузнецов передал все права на песни Юрию Шатунову, который решил заполучить себе исключительные права на песни коллектива. Сначала Шатунов добился восстановления срока обжалования решения суда от 2005 года, а затем пошел оспаривать акт.

Выяснилось, что документ передачи прав на песни Разину от Кузнецова - подделка. Были проведены пять экспертиз, которые доказали, что договор был сфальсифицирован. Новый поворот в деле привел к тому, что в июне 2022 года Краевой Ставропольский суд принял решение в пользу Шатунова. Это решение суда считается переломным, ведь по нему утрачивает силу решение Промышленного райсуда Ставрополя от 2005 года, а ведь именно это решение было главным доказательством Разина.

Но 7 октября 2022 года Разин записал видеообращение, в котором стал утверждать, что Юрий Шатунов не выигрывал суд и что никакие решения суда не вступили в законную силу. По мнению Разина, Юрий Шатунов передал все права ему еще в 2013 году.

- Я хочу вам сказать, вынесенное решение не имеет ни малейшего к правам на группу «Ласковый май», к имени Юры Шатунова, названию, товарному знаку, а также ко всем произведениям, — заявил продюсер.

Также Разин утверждает, певец ранее ничего не оспаривал до тех пор, пока не попал под влияние своего близкого окружения, которое убедило Шатунова подать на него в суд. Также по словам продюссера, Ставропольский суд направлял запрос нотариусу в Москве, где нотариус подтвердил, что Шатунов давал подписывал договор на передачу прав Разину. По словам продюсера, Юрий Шатунов прилетал в нотариальную контору, чтобы подписать доверенность и получить за передачу прав - 10 миллионов рублей.

- На тот момент эта сумма составляла 305 тысяч долларов, и что он передал все права пожизненно Разину Андрею Александровичу, - сообщил ставропольский продюсер в видео.

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