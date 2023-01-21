Спасение людей, работа с подпольщиками: как органы безопасности помогали Ставрополю в годы Великой Отечественной

Процесс над предателями Родины в Ставрополе. Горожане слушают приговор для изменников. Архивное фото: УФСБ по Ставропольскому краю

21 января 2023 года празднуется 80-летие освобождения Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков. Почти полгода, с августа 1942 по январь 1943 года, в Ставропольском крае действовал оккупационный режим.

Впервые угроза захвата региона возникла в середине июля 1942 года, когда фашисты взяли Ростов-на-Дону. После этих событий в Ворошиловске (ныне - Ставрополь) объявили военное положение. Власти начали эвакуировать женщин и детей, вывозить промышленное оборудование и культурные ценности. Сотрудники органов безопасности содействовали организации процесса.

Пленные советские войны в Ставрополе. Фото: предоставлено коллекционером Алексем Калмыковым

Ворошиловск захватили 3 августа 1942 года после массированной бомбежки. Работники НКВД, наладив работу диверсионных групп в тылу врага и уничтожив стратегические объекты, уходили из города последними. Оперативная часть органов безопасности расположилась в Пятигорске, откуда руководили подпольными организациями в оккупированном крае. Партизаны докладывали важную информацию: выявляли штабы немецких войск, обозначали общежития офицеров, указывали расположение всех воинских частей в районе КМВ. Кроме того, группы совершали поджоги и взрывы объектов и фиксировали все преступления против мирного населения, в том числе — выявляли предателей.

Благодаря данным диверсантов, например, стало известно, что новое здание НКВД, построенное в феврале 1941 года на углу улицы Дзержинского и проспекта Октябрьской революции, использовало гестапо. А в Доме офицеров поселилась немецкая разведка «Абвер».

Место, где проходила разгрузка. Следственные действия. Фото: УФСБ по Ставропольскому краю

Обвиняемый показывает место, где проходила погрузка узников в душегубки. Следственные действия. Фото: УФСБ по Ставропольскому краю

К августу 1942 года фашисты оккупировали почти всю территорию Ставропольского края. Штаб регионального управления НКВД базировался в Кизляре. В штате оставалось около 300 человек, большую часть личного состава отправили в армию.

Уже в начале 1943 года советская армия начала операцию по освобождению Ставрополья. Враг убегал, но жег и разрушал города и села. Как бы ни старалась армия избежать серьезных разрушений, фашисты успевали нанести серьезный урон инфраструктуре. Группа разведчиков 1177-го стрелкового полка 347-й дивизии под командованием чекиста, старшего лейтенанта Булкина ускорила операцию по освобождению Ставрополя, добыв важную информацию, но она же стала свидетелем первых разрушений. Так, примеру, они видели, как оккупанты подрывают и поджигают построенного перед войной здания Управления НКВД.

Однако свидетелем разрушения Ставрополя были и любопытные немецкие солдаты, которые носили с собой фотоаппараты. Житель Ставрополья и коллекционер Алексей Калмыков собирает некоторые свидетельства тех лет. Кадры жизни Ворошиловска в период оккупации и отхода фашистских войск он купил на заграничных аукционах.

Поджог здания НКВД в Ставрополе при отступлении фашистов. Фото: предоставлено коллекционером Алексем Калмыковым

— По работе я ездил в Германию на длительные сроки. На барахолках Берлина впервые обратил внимание, что там продаются фотоальбомы солдат Вермахта, которые воевали в России. Сразу же заинтересовался, есть ли там виды Ставрополя. И мне подсказали, что надо искать на интернет-аукционах. Восемь лет я активно отслеживал аукционы. Эту серию я купил как серию фотографий "Кавказ", путь немецкого солдата. Непонятно, кто этот человек, но видно, что он начинал в Крыму, потом — в Краснодаре и Ставрополе. И покинул он наш город в последний день отступления, — рассказал Калмыков журналисту "КП-Ставрополь".

После освобождения Ставрополя краевое управление НКВД вернулось в город и обустроилось во временных помещениях в бывшем особняке чиновников Ставропольского губернского правления братьев Стефана и Арефия Озеровых. К августу 1944 года разрушенное здание органов безопасности восстановили.

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