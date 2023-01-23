Руслан Бураев из Владикавказа спас случайного прохожего. Фото: пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Водителем автобуса, который спас человека с приступом эпилепсии в Санкт-Петербурге, оказался уроженец Северной Осетии Руслан Бураев. О поступке неравнодушного осетина рассказал в социальных сетях очевидец произошедшего ЧП. Информацию подтвердила также пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

Несчастный случай произошел в Приморском районе на пересечении улиц Афонская и Щербакова. Мужчине внезапно стало плохо, он упал на землю и стал дергаться. На ситуацию быстро отреагировал водитель автобуса №182.

- Водитель автобуса не раздумывая выскочил и стал оказывать первую помощь. Я тоже следом за ним, но я, если честно, совсем растерялся, я не знаю, что в таких случаях нужно делать, я вызывал «скорую» в это время. В общем, водитель автобуса привёл этого мужчину в чувства, жизнь спас. Водитель автобуса 182, если ты это читаешь, ты - Человек с большой буквы! Огромное уважение и спасибо! – рассказал житель Петербурга Кирилл Камнев в местном паблике.

После того, как мужчина с приступом эпилепсии был передан в руки медиков, водитель продолжил маршрут.

Кто такой водитель автобуса Руслан Бураев

Имя героя публикации позже выяснил комитет по транспорту. Водителем и «Человеком с большой буквы» стал Руслан Бураев, водитель «Третьего парка».

- Выражаем ему искреннюю благодарность от лица всех сотрудников Комитета и ГКУ «Организатор перевозок», - сообщила пресс-служба Комитета.

Глава транспортного ведомства распорядился наградить водителя Руслана Бураева и попросил его непосредственное руководство также поощрить отличившего сотрудника автобусного парка.

Оказалось, что жители Приморского района уже давно заприметили отзывчивого водителя 182-го автобуса. По словам горожан, Руслан Бураев всегда внимателен к своим пассажирам.

- Сегодня на остановке «Комендантский проспект» мне сложно было перейти дорогу из-за большой лужи. Конкретно этот водитель подождал пока я доберусь до автобуса, огромное ему человеческое спасибо! Побольше бы таких водителей! – рассказала в соцсетях местная жительница Ольга Ш.

- Про Руслана могу написать следующее. Бывает, что автобус отходит от остановки, а я как всегда опоздала. Он, видя меня отставшую, всегда остановит. Большое человеку спасибо, - поблагодарила водителя Наталья И.

Биография Руслана Бураева

Как стало известно «КП-Северный Кавказ», водитель Руслан Бураев, спасший человека с приступом эпилепсии в Петербурге, родом из Северной Осетии. Сейчас ему 32 года. С 2018 года он работает водителем городского автобуса в АО «Третий парк». До этого он жил и трудился во Владикавказе. Был детским тренером по футболу. Руслан Бураев женат, воспитывает дочку. На работе в автобусном парке о нем отзываются как об ответственном, трудолюбивом и дисциплинированном работнике.

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