Стали известны имена дагестанцев, спасавших девушку на Комсомольском пруду

На фото: Гурам Курбанов

История о том, как трое парней спасли тонущую в Комсомольском пруду девушку, порадовала местных жителей добрым финалом.

Ранее сайт stav.kp.ru писала, что молодые люди гуляли на территории озера, к ним подошли парень с девушкой и сообщили, что кто-то тонет в воде.

Ребята кинулись спасать. К счастью, история приобрела счастливый конец. Тонущую девушку спасли, на место происшествия приехали медики.

Позже стали известны имена героев. Ими оказались родные братья Арсен и Магомед Зайпуллаевы и их двоюродный брат Гурам Курбанов.

На фото: Магомед Зайпуллаев

На этот момент Магомед доплыл до тонущей девушки, надел на нее спасательный круг и поплыл обратно. Когда они доплывали до берега, Магомед уже выбился из сил. Ему на помощь прыгнул старший брат Гурам и молодые люди вместе вытащили девушку на берег. Парни дождались приезда врачей, передали им потерпевшую, а сами вызвали такси и уехали домой.

На фото: Арсен Зайпуллаев

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе губернатор наградил посмертно 8-летнего мальчика, спасшего тонущего ребенка. Так, в 2019 году мальчик ценой своей жизни спас тонущего ребенка в поселке Горном Петровского городского округа.