СКР разбирается: учителей Дагестана оставили без зарплат

Учителя с прошлого года не получают зарплаты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дагестане следственные органы проводят проверку после жалоб учителей на длительное отсутствие заработных плат в школах ряда районов республики.

О бедственном положении учителей преимущественно сельских школ стало известно после сообщений педагогов в социальных сетях. Учителя из разных районов республики рассказали, что задержки зарплат и иных стимулирующих выплат начались с начала учебного года. Так, педагоги в Лакском и Цунтинском районах не получают зарплату с октября 2022, а учителя Сергокалинского – с декабря.

В причинах невыплаты заработных плат дагестанским учителям теперь разбираются следственные органы. Проверки проходят сразу в шести районах Дагестана.

- По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан инициированы процессуальные проверки в Левашинском, Хунзахском, Сергокалинском, Гунибском, Дербентском и Ботлиховском районах республики, направленные на выяснение причин и обстоятельств указанных событий, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Дагестану.

В ведомстве отметили, что по результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

Ранее собственную проверку организовало Министерство образования и науки Дагестана. Ведомством сформирована рабочая группа, которая уже выясняет, почему местные учителя вынуждены работать бесплатно.

- Выясняются обстоятельства невыплаты. В настоящее время идёт проверка в Гунибском районе и Бежтинском участке, - сообщили в пресс-службе Министерства.

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