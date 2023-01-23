После гибели задержанного в отделе полиции Дагестана арестовали трех сотрудников МВД

В отношении трех сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальник отдела полиции Советского района Махачкалы и три его заместителя отстранены от исполнения должностных обязанностей. Это решение было принято руководством МВД по Республике Дагестан. Назначена служебная проверка.

23 января в пресс-службе МВД Дагестан рассказали о следующем шаге, после странной смерти 35-летнего мужчины в одном из отделов полиции в Махачкале. Гибель Курбана Далгатова всколыхнула весь Дагестан. Мужчина погиб после задержания, его смерть зафиксировали в районной больнице.

Поздно вечером 20 января 2023 года на улице Омарова в Махачкале произошла перестрелка. Как стало известно «КП-Северный Кавказ», произошел конфликт на бытовой почве, страсти накалялись и 40-летний мужчина выхватил пистолет, а затем несколько раз выстрелил в своего оппонента. Пули попали пострадавшему в ногу, нападавший скрылся с места происшествия, а за раненым дагестанцем прибыла карета скорой помощи.

Также на место происшествия незамедлительно приехал наряд полиции. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 35-летний Курбан Далгатов мог быть очевидцем произошедшей ссоры. Его местоположение было известно, полицейские забрали мужчину в райотдел для выяснения обстоятельств.

В отделе полиции задержанному стало плохо. Его самочувствие стало резко ухудшаться, а когда первая помощь оказалось неэффективной, было принято решение привезти парня в районную больницу, где он вскоре умер.

Уже днем, 21 января 2023 года, в телеграм-канале МВД Дагестан появился первый официальный комментарий, связанный с гибелью Курбана Далгатова.

- В дальнейшем было установлено, что погибшему были нанесены телесные повреждения, которые возможно стали причиной смерти задержанного, - сообщили в ведомстве.

Была организована проверка, а весь собранный материал передан для процессуальной оценки в следственные органы. В тот же день было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов.

- При подтверждении вины сотрудников, они понесут наказание в установленном законом порядке, их руководители будут привлечены к ответственности, предусмотренной законом, - также заявили в МВД по республике Дагестан.

У Курбана Далгатова осталось трое детей: две дочери и один сын. Фото: социальные сети.

В социальных сетях родственники погибшего рассказывают, что Курбан погиб от удара током. В результате сердце спортивного парня, кандидата в мастера спорта, не выдержало. Супруга Курбана Далгатова, скончавшегося в махачкалинском ОВД, рассказала, что в тот вечер ждала супруга домой.

По словам женщины, у них были планы, но он попросил ее отложить все, а затем перестал отвечать на звонки. О том, что случилось с Далагатовым его жена узнала уже от друзей. По ее мнению, смерть мужа носит насильственный характер.

Курбан Далгатов работал в страховой компании, был женат больше 20 лет, воспитывал с супругой трех детей: сына и двух дочерей. Также известно, что он профессионально занимался вольной борьбой, а в свободное время тренировал детей.

Судом удовлетворено поддержанное прокуратурой республики ходатайство о заключении под стражу трех сотрудников полиции, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Фото: Прокуратура РД

В понедельник днем, 23 января 2023 года, прокуратура республики поддержала ходатайство о заключении под стражу трех сотрудников полиции, которые подозреваются в превышении должностных полномочий.

Редакция «КП-Северный Кавказ» продолжает следить за ситуацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В отделе полиции Дагестана скончался задержанный мужчина

По данному факту проводится процессуальная проверка (подробнее)