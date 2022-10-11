Рубил на ходу и задел невинных: отец-одиночка катаной убил знакомого, оскорбившего новую маму для его ребенка

Фото орудия убийства: СУ СКР по СК

В Ставропольском крае перел судом предстанет 36-летний мужчина, обвиняемый в убийстве своего обидчика катаной. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным источника "КП-Ставрополь", обвиняемый - 36-летний житель Ессентуков Аслан (имя изменено - Пр.) - уже был судим за расправу над недовольными горожанами. В 2013 году вместе с друзьями он до вечера чинил машину во дворе, мужчины сильно шумели, что вызвало гнев у соседей. Один из них попросил успокоиться мужчин, но их это оскорбило и они вызвали соседа вниз. Компания избила недовольного до потери сознания. Через полгода Аслан вместе с теми же товарищами поколотил подростка, который побил их знакомого - его ровесника. За эти два преступления в 2016 года мужчина получил два года и восемь месяцев в колонии строгого режима.

На воле у Аслана оставался 8-летний сын: мать лишили родительских прав, потому на отце лежала двойная ответственность. После освобождения мужчина взялся за ум, сошелся с новой женщиной и больше не попадал в полицию. До 30 июля 2022 года.

Аслан вместе с новой суженой выпивал в компании знакомой парочки около реки Подкумок. В один момент он уехал и оставил там партнершу, но через время она позвонила и пожаловалась, что ее оскорбляют. Брань собутыльника была слышна даже через трубку, а по голосу женщины Аслан понял, что она очень расстроена. Ставропольчанин на такси вернулся, взяв с собой катану, и сходу начал рубить обидчика.

- Несмотря на то, что женщины останавливали обвиняемого, он завершил начатое. Причем защитницы тоже получили небольшие травмы: у одной порез на спине, у другой на руке. Это неумышленные удары, ими занимается полиция, - рассказал информированный источник "КП-Ставрополь".

Житель Ессентуков нанес потерпевшему не менее шести ударов по голове, шее, рукам и груди - их хватило, чтобы наступил смешанный (геморрагический и травматический) шок. Отчего потерпевший скончался в больнице.

- Прокурор Предгорного района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя г. Ессентуки. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Убийство". Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.

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