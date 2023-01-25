Грипп атакует: на Ставрополье сезон заболеваемости начался на два месяца раньше

Заболевших пневмонией на Ставрополье стало вдвое больше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этой зимой вирус гриппа впервые за много лет пришел на Ставрополье очень рано и совпал с увеличением числа ковид-пациентов. О том, как врачи справлялись с резким наплывом заболевших в крае, и о текущей эпидситуации рассказал глава регионального минздрава Владимир Колесников.

- Беспрецедентно рано зашел вирус гриппа на территорию Ставропольского края. Обычно пик заболеваемости гриппом приходится на февраль месяц, но в этом году впервые за много лет мы встретились с ним в декабре 2022 года. К сожалению, рост гриппа совпал с ростом заболевших коронавирусной инфекцией, - прокомментировал эпидобстановку в регионе министр здравоохранения края.

В то же время Владимир Колесников считает, что медицинской системе удалось справиться с непростой ситуацией. В связи с наплывом заболевших ОРВИ, гриппом и COVID-19 были дополнительно открыты койки в горбольнице №2 для лечения пациентов с осложнениями - заболевших с пневмонией на Ставрополе стало в два раза больше.

- Продление работы службы неотложной помощи в поликлиниках и больницах края до 10 часов вечера позволило снизить количество обращений в скорую медицинскую помощь. Служба неотложной помощи работала до последнего пациента, принимая заболевших до 2-3 часов ночи, - пояснил Колесников.

Стоит отметить, что новогодние праздники для врачей скорой медицинской помощи выдались очень напряженными. В период рождественских каникул количество звонков в диспетчерскую выросло в 2-3 раза, в сутки поступало до 1200 обращений. Часть из них перенаправляли в службу неотложной помощи.

Сейчас ситуация находится под контролем медиков. Перед новым годом рост заболеваемости гриппом и ОРВИ достигал 69 случаев на 10 тысяч населения, а на третьей неделе текущего года этот показатель уже 53,8 – что на 9% ниже, чем неделей ранее.

При этом лабораторные исследования подтверждают, что ставропольцы в превалирующем количестве случаев все еще болеют пандемичным свиным гриппом. Именно этот штамм A (H1N1) был широко распространен во времена пандемии 2008 и 2016 года, от него медики лечат жителей края и сейчас.

- Сегодня можно с определенной долей оптимизма говорить, что мы выходим на плато по ОРВИ, гриппу и коронавирусу. Идет стабилизация. Этому способствует вакцинация населения, - отметил Владимир Колесников.

По словам министра здравоохранения, вакцина позволяет защитить от всех циркулирующих в регионе штаммов гриппа. По итогам исследований, практически все заболевшие не делали прививку. А те, кто вакцинировался, гораздо легче перенесли болезнь.

Также глава регионального минздрава упомянул, что на сегодняшний день медики не зафиксировали в крае ни одного случая заражения корью. В то время как в соседних регионах вирус стремительно распространяется. Болезнь преобладает среди детей.

- Мы внимательно следим за ситуацией и проводим соответствующую работу - это вопросы профилактики, вакцинации, - резюмировал Владимир Колесников.

КСТАТИ

Профилактике различных болезней на Ставрополье в этом году решили уделить особое внимание. Ведь в прошлом году из-за сложной эпидситуации диспансеризацию начали проводить только с 5 марта. В этом году профосмотры стартовали уже с начала 2023 года.

- Только за две недели января 2023 года диспансеризацию прошли 2338 пациентов, профосмотры - 580, углубленное медобследование - 5334 человека, - упоминал Владимир Колесников.

Уведомлять ставропольцев о том, где и как можно пройти всех врачей должны страховые компании. Напоминания о диспансеризации жители края получают через смс-рассылку. Уточнить все интересующие вопросы можно по телефону горячей линии - 122 или на портале госуслуг.

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