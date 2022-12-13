Врачи на больничном: на Ставрополье некому лечить детей

В региональном роспотребнадзоре рассказали, что наиболее интенсивный рост заболевания гриппом фиксируют у детей в возрасте 3-6 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В краевом Роспотребнадзоре рассказали, как изменилась заболеваемость по гриппу за неделю. По данным управления, на Ставрополье все чаще болеют свиным гриппом.

С 5 по 11 декабря за помощь к медикам с симптомами гриппа обратились 18236 жителей края, что выше уровня предыдущей недели на 22,8%. Специалисты уточняют, что рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, однако преимущество у детей 3-6 лет. Тут показатель вырос на 20%, а у тех, кто старше 15 лет - на 30,3%.

А в краевом центре уже началась полноценная эпидемия гриппа, ведь заболеваемость вдвое выше эпидемического уровня! В Ставрополе медики зарегистрировали 6127 больных ОРВИ и гриппом. Чаще всего болеют школьники - 7-14 лет и старше.

Корреспондент «КП-Северный Кавказ» поговорила с главным врачом «Ставропольской краевой клинической станции скорой медицинской помощи» и узнала, что нагрузка на экстренную службу выросла в два раза.

- Если раньше поступало 400-450 вызовов в сутки, то сегодня это уже 800-900 звонков. Из них примерно 360 - это дети с высокой температурой. Четыре года подряд дети не так сильно болели гриппом, и еще меньше коронавирусом. Иммунная защита сейчас у них ослаблена и они легче заражаются, - объяснил такой резкий скачок заболевших детей врач.

Скорая помощь по-прежнему обязана приезжать к пациенту с экстренным случаем в течении двадцати минут. Это люди с инфарктами, инсультами, кровотечениями, беременные и в родах, с сильной болью в животе, потерей сознания, к пострадавшим в авариях и другим. К таким пациентам медики поедут в первую очередь.

Как уточнил собеседник, высокая температура не является показателем для экстренного вызова.

- Конечно, к детям до 3-ех лет с высокой температурой мы стараемся приехать также быстро, как к пациенту с экстренным случаем, у маленьких детей высокий риск развития неврологических патологий, а именно судорог, - отметил Антон Фарсиянц.

Врач также посоветовал в случае задержки машины с медиками, снова обращаться в диспетчерскую скорой и уточнять, что ребенку становится хуже. Оператор соединит родителя со старшим врачом, который сориентирует, как нужно поступить дальше. Отделение стационара по адресу Артема, 35 работает круглосуточно.

Вторыми в списке скорой значатся неотложные вызовы. Обычно в диспетчерскую в таких случаях обращаются, если поднялось артериальное давление, высокая температура - 38,5 и 39 у взрослых и детей, кружится голова, сильный кашель, и другие состояния.

- Регламента по времени приезда скорой помощи в этом случае нет. Скорая может ехать хоть целый день, а вот в детских неотложках и амбулатории при поликлиниках есть - максимум два часа, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» Антон Фарсиянц.

Раньше врачи детской неотложки не работали в выходные дни, а на вызовы выезжали бригады скорой помощи с педиатром. Но в минувшее воскресенье количество вызовов было колоссальным - 800 звонков в сутки, скорая еле справлялась с возросшей нагрузкой, сотрудники работали сверхурочно и выходили не в свою смену.

Так в минздраве приняли решение увеличить часы приема больных до 8 часов вечера в многопрофильных учреждениях, а детская неотложка теперь будет работать и по выходным.

Глава скорой помощи отметил, что перед ними стоит еще одна серьезная проблема - нехватка медиков.

- Машин у нас достаточно, во дворе стоит 40 машин, а работают только 27-28 бригад. Летом их было больше - 34, но после отмены ковидных выплат, медики стали массово увольняться или переходить на другие должности, - уточняет Антон Вячеславович.

По словам главврача скорой им в штат нужны фельдшеры, медсестры, педиатры, реаниматологи.

- Хорошо, что в этом году к нам после ординатуры пришли сразу пять человек. Так удалось сформировать новую бригаду реаниматологов, - делится успехом руководитель.

К слову, педиатры говорят о начале полномасштабной эпидемии гриппа в регионе. Так врач одной из поликлиник города Ставрополя рассказала, что в день поступает больше 20 вызовов педиатра на дом, вместо обычных - 5-10. К каждому больному ребенку нужно успеть, обязательно послушать легкие, выписать рецепт, так приходится работать допоздна.

- А ведь с ними контактируют мамы, папы, бабушки, дедушки... Они тоже могут болеть, заражать друг-друга. И в превалирующем количестве случаев приходится сталкиваться именно с гриппом. Его клинические признаки - высокая температура, сильный кашель, воспаленное горло, озноб - делится детский врач Маргарита Александровна.

Педиатр советует носить маски, а в случае недомогания - обязательно оставаться дома, не переносить болезнь «на ногах», пользоваться противовирусными средствами.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В соседнем регионе Северной Осетии, коечный фонд больниц уже на 69% заполнен из-за пациентов с гриппом и ОРВИ. За неделю количество заболевших выросло в 2 раза. 70% обращений связаны с болезнью детей. По этой причине в республике были закрыты на карантин 152 школы из 205 и 142 детских сада из 236.

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