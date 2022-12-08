Эпидемия близко: стало известно, когда волна гриппа накроет Ставрополье

В региональном минздраве ставропольцев предупредили о том, что вакцинацию лучше пройти за две недели до начала резкого увеличения заболевших. Фото: Олег ЗОЛОТО

На прошедшем брифинге в министерстве здравоохранения Ставропольского края рассказали, что в регионе активно циркулирует свиной грипп H1N1. Этот штамм на сегодняшний день является превалирующим, он был подтвержден лабораторно.

Эпидемию гриппа уже объявили в Москве и в Санкт-Петербурге. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вариант гриппа, который распространяется сейчас в России, наносит самый серьезный ущерб здоровью. Он вызывает большое количество серьезных осложнений, а среди людей с ослабленным здоровьем встречаются и летальные исходы.

В региональном роспотребнадзоре корреспонденту «КП-Ставрополь» уточнили, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в крае находится на неэпидемическом уровне, регистрируется фоновая заболеваемость, сегодня она ниже эпидпорога на 12,6%. К врачам с симптомами ОРВИ за неделю обратились 14851 человек, но количество обращений растет - по сравнению с предыдущей неделей выросло на 11,8%.

Врачей беспокоит, что заболевшие переносят свиной грипп довольно тяжело, особенно это касается беременных женщин и детей. За неделю в регионе зарегистрированы почти 15 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ, а эпидпорог среди школьников превышен на 3%.

В пресс-службе минздрава Ставрополья корреспонденту «КП-Ставрополь» сообщили, что медики готовятся к вспышке заболеваемости гриппа уже в ближайшее время.

- Мы ожидаем начала пика заболеваемости на Ставрополье уже через 2,5 недели. Поэтому настоятельно рекомендуем привиться тем, кто этого еще не сделал, так как иммунитет к вирусу гриппа формируется в течение двух недель, - уточнила пресс-секретарь регионального минздрава Наталья Тарновская.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В управлении Роспотребнадзора по РСО-Алании рассказали, что эпидемиологическая ситуация в Северной Осетии уже обострилась: совокупная заболеваемость ОРВИ и вирусом гриппа в регионе выше эпидемического порога на 26,6 %. Во Владикавказе - на 31,8 %. В связи с этим было принято решении приостановить работу в девяти школах и 35 дошкольных учреждениях.

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