Ой, теперь он и тебя сосчитал: стало известно сколько Татьян родилось на Ставрополье

Всего две Тани родилось с начала года в крае. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье посчитали Татьян. Необычную статистику представили органы регионального Управления ЗАГС к празднованию Дня Татьяны.

Оказалось, что некогда популярное имя Татьяна стало на Ставрополье очень редким. В прошлом году в крае родилось всего 47 Татьян. А с начала этого года родители только двух новорожденных девочек решили сделать выбор в пользу некогда популярного имени.

- Сейчас это имя входит в перечень редких имен. В 2022 году только 47 девочек назвали этим именем. В этом году в отделах ЗАГС края уже зарегистрировано рождение двух девочек с именем Татьяна, - сообщили «КП-Ставрополь» в Управлении ЗАГС Ставропольского края.

Всего же за 20 лет, в период с 1990 по 2010 год в Ставропольском крае было зарегистрировано 6 тысяч новорожденных девочек, которых мама с папой назвали Танями.

Пик популярности этого имени на Ставрополье пришелся на 50-е. Максимальное количество Танюш родилось в крае в 1954 году. С этим именем было выдано 2 тысячи 700 свидетельств о рождении. Всего же в 1950-е годы в Ставропольском крае появилось на свет 23 тысячи Татьян.

Ранее «КП-Ставрополь» рассказывала о том, какие имена своим новорожденным детям выбирали жители Ставропольского края в 2022 году. Самыми популярными стали Александр, Михаил, Мария и Ева. А среди редких имен встречались Лучезара и Белогор.

СПРАВКА «КП»

25 января в России отмечается День студентов. В этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». При Николае I праздник обрел статус всероссийского.

День студента именуют еще и Татьяниным днем, так как праздник совпадает с церковной датой - в православном календаре это день почитания мученицы Татианы, жившей в древнем Риме. Она проповедовала Евангелие, ухаживала за больными и пострадала за свою веру. Татиана считается покровительницей студентов.

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25 января - это День святой мученицы Татианы, отмечаемый православной церковью, и именины всех Татьян, и праздник студентов (подробнее).