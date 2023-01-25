Сжег мосты: Слепаков высмеял гибель российских солдат на СВО

Семен Слепаков решил сжечь мосты. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Покинувший Россию комик из Пятигорска Семен Слепаков не перестает критиковать специальную операцию в своих произведениях. Очередную авторскую песню на тему СВО «Колыбельная» он разместил на популярном сервисе видео 24 января. Слепаков, кажется всерьез решил сжечь все мосты – он открыто высмеял гибель российских военнослужащих, участвующих в специальной операции.

В новом юмористическом «шедевре» уроженец Пятигорска поет от лица российской женщины колыбельную трехлетнему сыну. По сюжету она сожалеет о том, что малыш слишком мал и не может пойти на защиту Родины. Далее она сожалеет о среднем сыне, который оказался предателем – стал IT-шником и уехал в Европу.

Далее в песне говорится о старшем сыне, который пошел служить по контракту и погиб, защищая Родину: «Баюшки баю, ничего нет лучше смерти в бою. Целых девять месяцев страну защищал, скоро мы ему установим оградку, красивый памятник - мэр обещал».

Комик завершает песню словами: «У победы, Ванечка, такая цена. Может быть, не очень я хорошая мама, но зато великая, сынок, страна».

Менее чем за сутки новую публикацию Слепакова посмотрели более 150 тыс пользователей. Но на этот раз юмор комика не оценили даже его рьяные поклонники. Некоторые даже отказались посещать его концерты за рубежом.

- Купила билет на концерт в Сиднее. Если не вернут деньги, все равно не пойду, - пишет в комментариях к публикации одна из поклонниц творчества пятигорского комика.

- Хитроумная издёвка хуже прямого текста. За такое творчество пусть ответит перед мамами, о которых он поёт. Ребятя герои только потому, что присягу не предавали и пошли исполнять приказ. А шут, он шутом и останется, - написал другой комментатор.

С резкой критикой в адрес Семена Слепакова выступил и член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Депутат предложил лишить Слепакова гражданства и признать его иноагентом.

- Считаю, что Слепакова надо лишить российского гражданства и признать иноагентом. Этой песней Слепаков оскорбил большое количество наших сограждан, но в первую очередь – чувства матерей наших воинов, которые защищают нашу родину на фронте. За это он должен ответить по закону, - сказал Хамзаев.

Парламентарий отметил, что свое состояние «актеришка» сделал на корпоративах для российской элиты и самым действенным наказанием для юмориста будет невозможность приехать в страну и заработать деньги.

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