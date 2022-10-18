25 тысяч долларов за свадьбу: Семен Слепаков после репатриации в Израиль остался дорогим артистом

Семен Слепаков Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Комику из Пятигорска Семену Слепакову после эмиграции в Израиль предрекали много сложностей. Репатриация, по словам шоумена, далась ему с трудом: решения пришлось долго ждать. С марта 2021 года комик не появлялся в России и колко отвечал на новости о себе.

— Ну да, раньше, когда я покидал Россию, я же это делал явно, с объяснениями, и всем пояснял цель поездки. Всегда же предупреждал... Уведомляю, что скоро я покину заграницу, — писал Слепаков.

В октябре, уехав на гастроли в Израиль, на концерте комик рассказал, как добивался репатриации. Артисту отказали в аудиенции в израильском консульстве в Москве из-за очереди, которую надо было ждать около года. Но знакомые подсказали нужный номер.

— Там мне велели ждать. Так что в ожидании звонка из консульства пришлось отвечать на звонки с незнакомых номеров и выслушивать, как меня посылают в самые отдаленные места и грозят членовредительством.

В Тель-Авив Слепаков переехал вместе с семьей. Туда шоумен перевез в том числе свою 92-летнюю бабушку.

После в массмедиа начали говорить, что шоумен, которого называли одним из самых дорогих артистов России, подешевел вдвое. А вот райдер стал больше: водитель не должен говорить по-русски, к артисту надо приставить охранника. Такие домыслы развеял директор одного из концертных агентств Антон Добрин.

— В марте 2021 года я организовывал его выступление на свадьбе в Марокко. Там Слепакову платили за выступление 25 тысяч долларов — это его обычный гонорар. Спрос на него своеобразный — это не для широкой публики, а исключительно ценители, — приводит его слова "КП" со ссылкой на журнал Woman. Добрин также подметил, что у Слепакова верхний ценник в 40 тысяч евро установлен за услуги, которые заказывали реже всего.

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