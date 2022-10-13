Дени Байсаров с мамой Кристиной Орбакайте Фото: Евгения ГУСЕВА

На фоне новостей о том, что Алла Пугачева покинула Россию и эмигрировала в Израиль, внимание поклонников Примадонны переключилось на ее родственников. Внук певицы Дени Байсаров - сын актрисы Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова - рассекретил, где он находится.

Дени Байсаров и Кристина Орбакайте Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Дорогие и родные! У меня все хорошо, я дома, наслаждаюсь осенью в Москве. Работаю над делами, провожу время с семьей. Думаю, вы понимаете, сейчас пока мероприятия и ведения соцсетей – не главное. Поэтому, пока беру паузу в этих сферах. Желаю всем здоровья, сил и удачи! - написал парень в Telegram, пожелав "вдохновения и креатива тем, кто хочет придумывать разные истории".

В других социальных сетях также появилось короткое видео Дени с прогулки по Москве: "Кто-то любит придумывать разные сказки, а я люблю солнечную осень в Москве".

Дени Байсаров с бабушкой Аллой Пугачевой Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Дени Байсарову — 24. Три года назад он закончил лондонский филиал Школы бизнеса имени Бута. Это учебное заведение известно как один из лучших экономических вузов мира. Девять выпускников школы бизнеса стали нобелевскими лауреатами по экономике, а некоторые возглавляют отделы в крупных компаниях: к примеру, Apple или Microsoft.

До этого Дени закончил элитную школу в Москве. В юные годы парень провел неделю в кадетском корпусе в Грозном, в родовое село Рамзана Кадырова. Инициатором поездки был отец Руслан Байсаров. К слову, в отношении бизнесмена Великобритания ввела санкции.

В кадетском корпусе Дени был смел и рассудителен Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У Дени Байсарова теплые отношения со знаменитой бабушкой. Без повода внук подарил Примадонне ее старые журнальные постеры, чем растрогал певицу.

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