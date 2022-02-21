"Бабушка в молодости": Подарок чеченского внука Аллы Пугачевой растрогал соцсети

Фото: стоп-кадр

На днях чеченский внук Аллы Пугачевой - Дени Байсаров - растрогал пользователей социальных сетей своим подарком певице. По какому поводу - не понятно: до дня рождения примадонны два месяца. Видео с внезапного торжества молодой человек выложил на своей странице в сториз.

Дени - сын Кристины Орбакайте и миллионера Руслана Байсарова. После рождения сына пара со скандалом разошлась, но по итогу нашла компромисс - с ребенком общались оба родителя. Мама-певица привила любовь к искусству и дала хорошее образование, папа-бизнесмен дал уроки мужества и помог поступить в английский университет на факультет финансов. Семья не раскрывала, что это за вуз, но по фотографиям "КП-Ставрополь" установила, что это - лондонский филиал Школы бизнеса имени Бута.

Фотографии с мамой не редкость в социальных сетях Дени Фото: СОЦСЕТИ

В кадетском корпусе Дени был смел и рассудителен Фото: СОЦСЕТИ

После окончания вуза Дени недолго пожил в Великобритании, а потом перебрался в Россию, где организовывает тайные вечеринки. В Лондоне он нередко проводил сеансы арт-терапии, на которых люди могли самовыражаться в изобразительном искусстве.

Немало времени Дени проводит с семьей. И внезапный подарок для бабушки - лишнее тому подтверждение.

- В какой-то момент я рассматривал старый постер из журналов времен СССР и нашел двухсторонний постер Аллы, где с одной стороны ее портрет, а с другой - много фотографий и интервью. Сразу понял, что это подарок для архива, который я должен купить.

Судя по видео, Пугачевой понравился подарок, который навеял на нее ностальгическое настроение. Пользователям сетей тоже оказался по душе такой жест внука.

- Достойно! Подарки своим старшим надо дарить не только в дни рождения. Еще и такой милый подарок. Бабушка в молодости!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чеченский внук Пугачевой станцевал "русский танец" под тюремный шансон

Дени Байсаров во время карантина публикует архивное видео [подробности]