2020-06-29T17:20:16+03:00
Общество

"Похож на Галкина": чеченского внука Пугачевой сравнили с ее мужем-юмористом

Фанатов умилил и удивил снимок юного Дени Байсарова с сестрой
Варвара АНТОНОВА
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Дени Байсаров, Кристина Орбакайте и Максим Галкин. Фото: соцсети/Лариса КудрявцеваДени Байсаров, Кристина Орбакайте и Максим Галкин. Фото: соцсети/Лариса Кудрявцева
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Чеченского внука Аллы Пугачевой и сына Кристины Орбакайте - Дени Байсарова - сравнили с Максимом Галкиным. Фанаты увидели удивительное сходство молодого человека с 44-летним юмористом. Общие черты нашли на фотографии, опубликованной поклонниками в социальных сетях.

Дени приходится Галкину неродным внуком. Парень родился в браке Орбакайте с чеченским миллионером Русланом Байсаровым. Семья просуществовала четыре года. После судебных разбирательств ребенок остался у матери, но у отца есть право на встречи с сыном. Во время одной из поездок в 2014 году Дени отслужил неделю в армии и познакомился с Рамзаном Кадыровым. Парень сейчас учится в Лондоне и занимается искусством.

Под семейной фотографией детей Орбакайте фанаты стали спорить, на кого же похож Дени.

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Дени Байсаров с сестрой Клавдией
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- Неожиданно! Дени похож на Галкина. Как две капли, - написал один из пользователей сети. С его мнением согласились многие, но не все.

- С какого перепуга! Дени похож на Кристину в детстве. Кроме носа, - ответили несогласные.

Дени похож на дедушку, как минимум, жизнерадостностью. Фото: соцсети/Лариса Кудрявцева

Дени похож на дедушку, как минимум, жизнерадостностью. Фото: соцсети/Лариса Кудрявцева

Сказать, на кого больше похож чеченский внук Пугачевой, трудно. Но Галкина и Байсарова-младшего точно объединяют оптимизм и добросердечность. И мужчины, по всей видимости, в теплых отношениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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