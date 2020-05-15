2020-05-15T13:03:34+03:00
Звезды

"Не забудьте выпивку": Чеченский внук Пугачевой устраивает вечеринку на карантине

Дени Байсаров во время ограничений празднует день рождения арт-лаборатории в Лондоне
Варвара АНТОНОВА
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Дени Байсаров, пока был на карантине из-за коронавируса, побрился налысоДени Байсаров, пока был на карантине из-за коронавируса, побрился налысоФото: СОЦСЕТИ
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Внук Аллы Пугачевой и сын Кристины Орбакайте - Дени Байсаров - решил разбавить скуку карантина по-крупному. Чем только не маялся звездный ребенок в Лондоне. Сначала, не привыкнув к ограничениям, молодой человек взял машинку и у зеркала побрился налысо. Парень предвосхитил флешмоб, который позже запустил Рамзан Кадыров. После так же подстриглись сын Дмитрия Пескова, 11 популярных блогеров и мужская половина Чечни.

Правда, Дени пошел дальше - и стал ниндзей с шестом-бо и в спортивном костюме. Боевой стиль он перенял у героя мультфильма "Аватар" Аанг. Русский "маг Воздуха" старался походить на него, но сам назвал свои движения "неуклюжими поворотами".

Дени позирует перед зеркалом в лифте в образе ниндзя Фото: СОЦСЕТИ

Дени позирует перед зеркалом в лифте в образе ниндзяФото: СОЦСЕТИ

Было весело, но парню не хватало искусства и людей. От тоски Дени стал разбирать архивные видео из арт-лаборатории, где отдыхал с друзьями и устраивал встречи богемы. В опубликованном ролике чеченский внук Пугачевой танцует русский танец под классику тюремного шансона - под песню Литвиненко "Оп, мусорок!".

Казачок под шансон от Дени Байсарова и его подруги.Видео: социальные сети

И теперь Дени устраивает вечеринку по случаю дня рождения арт-лаборатории. Молодой человек соберет друзей на "онлайн-пати".

- Мы бы хотели устроить арт-вечеринку и пригласить всех вас! Из-за мировых обстоятельств это запрещено, но мы решили провести 1-летнюю вечеринку "Zoom ARTherapy" и праздновать вместе! [...] Готовьте выпивку и арт-постановки!

Чеченский внук Пугачевой устраивает пати в карантинном Лондоне.Видео: соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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