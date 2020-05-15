"Не забудьте выпивку": Чеченский внук Пугачевой устраивает вечеринку на карантине

Внук Аллы Пугачевой и сын Кристины Орбакайте - Дени Байсаров - решил разбавить скуку карантина по-крупному. Чем только не маялся звездный ребенок в Лондоне. Сначала, не привыкнув к ограничениям, молодой человек взял машинку и у зеркала побрился налысо. Парень предвосхитил флешмоб, который позже запустил Рамзан Кадыров. После так же подстриглись сын Дмитрия Пескова, 11 популярных блогеров и мужская половина Чечни.

Правда, Дени пошел дальше - и стал ниндзей с шестом-бо и в спортивном костюме. Боевой стиль он перенял у героя мультфильма "Аватар" Аанг. Русский "маг Воздуха" старался походить на него, но сам назвал свои движения "неуклюжими поворотами".

Дени позирует перед зеркалом в лифте в образе ниндзяФото: СОЦСЕТИ

Было весело, но парню не хватало искусства и людей. От тоски Дени стал разбирать архивные видео из арт-лаборатории, где отдыхал с друзьями и устраивал встречи богемы. В опубликованном ролике чеченский внук Пугачевой танцует русский танец под классику тюремного шансона - под песню Литвиненко "Оп, мусорок!".

Казачок под шансон от Дени Байсарова и его подруги.Видео: социальные сети

И теперь Дени устраивает вечеринку по случаю дня рождения арт-лаборатории. Молодой человек соберет друзей на "онлайн-пати".

- Мы бы хотели устроить арт-вечеринку и пригласить всех вас! Из-за мировых обстоятельств это запрещено, но мы решили провести 1-летнюю вечеринку "Zoom ARTherapy" и праздновать вместе! [...] Готовьте выпивку и арт-постановки!

Чеченский внук Пугачевой устраивает пати в карантинном Лондоне.Видео: соцсети

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Гордый горец или хипстер: кем стал чеченский внук Аллы Пугачевой

Воспитанием мальчика занимались Кристина Орбакайте, Алла Борисовна, чеченский папа-миллионер и Рамзан Кадыров [подробности]

ТАЙНА ПОЧТИ РАСКРЫТА

Чеченский внук Аллы Пугачевой закончил элитный вуз в Лондоне

В каком университете учился Дени - скрывает даже его мама. Корреспондентам "КП - Северный Кавказ" удалось предположить, в каком университете учился Байсаров-младший [подробности]