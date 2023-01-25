План "Перехват" объявлен в столице Дагестана. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Махачкале объявлен план «Перехват». Полиция разыскивает мужчину, напугавшего десятки прохожих в дагестанской столице. Неизвестный бродил по улицам с дробовиком, целился в прохожих и стрелял в воздух.

Инцидент произошел на проспекте Расула Гамзатова в районе дома №18. О неадекватном поведении мужчину махачкалинцы сообщили в полицию.

- Примерно в 15:10 в Дежурную часть полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что в Махачкале по проспекту Расула Гамзатова 18 неизвестный мужчина, вооружившийся дробовиком, прогуливаясь, направлял оружие на прохожих, но выстрелы производил в воздух, - сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

Сотрудникам полиции удалось выяснить, что стрельба на Гамзатова произошла во время конфликта двух мужчин. В разгар ссоры один из них достал оружие и стал стрелять. В результате инцидента пострадали два человека.

- Один пострадавший - 35-летний мужчина с ранением грудной клетки, левого бедра и правой голени, направлен в центральную больницу. Второй пострадавший, возраст которого уточняется, с переломом челюсти также госпитализирован, - сообщили в МВД по Дагестану.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Мужчину с дробовиком разыскивает полиция.

- Принимаются меры к установлению личности и задержанию мужчины. Объявлен план «Перехват», - заявили в пресс-службе ведомства.

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