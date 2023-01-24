Спутал с шакалом: россиянин по ошибке выстрелил в друга во время охоты

Серьезными неприятностями обернулась охота на шакалов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Серьезными неприятностями обернулась охота для двух жителей Дагестана. Мужчина спутал товарища с шакалом и выстрелил. Теперь один из охотников находится в тяжелом состоянии в одной из республиканских больниц, другой – может стать фигурантом уголовного дела.

Инцидент произошел в Кайтагском районе Дагестане. Двое товарищей решили испытать прицел ночного видения и отправились на охоту на окраину села Родниковый. Охотнику удалось ранить шакала. Сам он стал преследовать животное, а друга попросил отъехать на машине к месту предполагаемого выхода раненого шакала, чтобы добыча наверняка не ушла.

Преследование продолжилось. 59-летний житель села Маджалис заметил силуэт и пальнул из ружья. Был уверен, что целится в шакала, а на самом деле попал в 60-летнего друга.

- Из-за рельефа местности охотник не заметил автомобиль, а движущийся силуэт принял за животное и выстрелил. Пуля попала в потерпевшего, который вышел из автомобиля и оказался на линии огня, - рассказали в пресс-службе МВД по Дагестану.

Из ружья ранил охотник своего друга. Фото: пресс-служба МВД по Дагестану.

Стрелявший охотник оказался не промах - пуля угодила товарищу аккурат в глаз. Пострадавший, вероятнее всего, лишится зрения. Сейчас он находится на стационарном лечении в районной больнице.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- По факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности собран материал. Подозреваемый в содеянном сознался. Ведется следствие, - отметили в пресс-службе ведомства.

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