Полицейский «УАЗ» перевернулся в Дагестане во время погони

Стоп-кадр видео с места ДТП.

В Дагестане во время погони за нарушителем перевернулся полицейский «УАЗ». Перевернутую машину на одной из улиц Махачкалы сняли на видео очевидцы. Ролик разместили в социальных сетях. На кадрах видно, как лежащий на боку автомобиль помогают поднять несколько человек из числа прохожих.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе республиканского МВД.

По данным МВД по Дагестану, автоавария с участием полицейской машины произошла в три утра 1 февраля на перекрестке Ярагского и Батырая в Махачкале. Сотрудник полиции за рулем ведомственного «Патриота» с включенными световыми и звуковыми приборами столкнулся с «Kia Ceed» под управлением 49-летнего жителя дагестанской столицы. От удара во время столкновения полицейский «УАЗ» перевернулся на бок.

По данным полиции, никто из участников автоаварии не пострадал.

- В результате ДТП пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются, - сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала об автоаварии с участием пассажирской маршрутки, водитель которой не справился с управлением и въехал на скорости в столб. В ДТП пострадали 9 взрослых пассажиров и один ребенок.

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