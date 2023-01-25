Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Ставрополье снижается

В настоящее время сохраняются риски возможного заражения в организованных коллективах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В региональном Роспотребнадзоре обновили данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ в крае. По информации специалистов, на третьей рабочей недели января количество заболевших стало снижаться.

В период с 13 января по 19 января 2023 года в Ставропольском крае заболели почти 15 тысяч человек. Показатель заболеваемости составил 53,5 случаев на 10 тысяч населения, что ниже уровня предыдущей недели на 9%. В краевой столице за помощью к врачам с симптомами гриппа и ОРВИ обратились 3026 ставропольцев. Специалисты зафиксировали на этой неделе снижение заболеваемости в Ставрополе почти на 14,5%.

В управлении уточнили, что меньше болеть гриппом и простудой стали жители всех возрастных групп. Ни в одной возрастной группе эпидпороговые показатели недели не превышены. Однако риски заразиться гриппом в школе, в детском саду, в университете и на работе - все еще очень высоки.

В связи с этим медики напоминают о том, как уберечь себя от вирусных инфекций: необходимо тщательно мыть руки, избегать тесных контактов с людьми, пользоваться масками, сократить время пребывания в общественном транспорте, есть больше овощей и фруктов, при плохом самочувствии оставаться дома, при первых симптомах недомогания не отправлять детей в сады и школы.

Ранее краевой Роспотребнадзор опубликовал на своем официальном сайте основные правила поведения в тех случаях, когда семье кто-то заболел гриппом или коронавирусной инфекцией.

Из памятки управления следует, что необходимо сразу вызвать врача на дом. Больного лучше изолировать от остальных членов семьи, надо выделить ему отдельную комнату. По возможности к заболевшему не стоит подходить на расстояние ближе чем на 1 метр. Нужно свести к минимуму все контакты между больным и близкими, особенно контакты с детьми, с пожилыми людьми и с теми, у кого есть хронические заболевания.

Лучше, если у больного будет своя отдельная посуда для приема пищи. После ее использования нужно тщательно продезинфицировать все столовые приборы. Также больной должен питаться отдельно от других членов семьи, ухаживать за ним должен только один человек. При общении с больным нужно обязательно использовать маски и перчатки.

Особое внимание следует уделить уборке помещений. Комнаты стоит проветривать каждые два часа, регулярно мыть пол, дезинфицировать поверхность моющими средствами.

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