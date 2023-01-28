«Где я тебя поймаю, там я тебя побью»: Ставший ополченцем актер «9 роты» пригрозил Смольянинову* расправой

Фото: кадр из фильма «9 рота»

Сослан Фидаров, снимавшийся в фильме «9 рота», записал видеообращение и адресовал его Артуру Смольянинову*, а также другим артистам, сбежавшим из России. Ролик опубликовал журналист ВГТРК Александр Рогаткин в своем Telegram-канале.

Осетинский актер обозлился на Смольянинова после его скандального интервью СМИ-иноагенту. Сбежавший из России артист заявил, что ненавидит участников спецоперации и, если бы оказался на фронте, воевал бы только на стороне Украины. В частности, Смольянинов, он же «Лютый», затронул своего партнера по фильму «9 рота» Фидарова («Пиночет» – Пр.), который с 2014 года бывает на Донбассе и оказывает местному населению гуманитарную помощь. Он заявил, что застрелил бы коллегу, окажись они лицом к лицу в бою, но якобы это уже невозможно, потому что тот погиб.

Фото: страница Сослана Фидарова в соцсети

Через несколько часов Фидаров выложил в сеть видеоролик, в котором заверил недоброжелателя, что жив, а его угрозы называл пустыми.

– При встрече, а чувствую, что мы точно скоро увидимся, Артуру все скажу. Хочется в глаза посмотреть этому человеку, готовому убивать под чужим флагом. Да и какой из него вояка, он в окопе не будет никогда. Только позорит себя и весь актерский цех подобными заявлениями. Я, да и многие мои коллеги по цеху, – с Родиной до конца, – заявил журналисту "КП" Фидаров.

Сослан Фидаров лично раздавал гуманитарную помощь в 2014 году. Фото: личная страница актера в соцсети

После русофобских высказываний Смольянинова признали иностранным агентом. А Фидаров пошел, по всей видимости, на фронт. В опубликованном обращении он напоминает коллеге по цеху его вздорные обещания и пригрозил, держа в руках автомат, что «поймает его и сильно побьет».

Минюст России включил актера Артура Смольянинова в реестр иноагентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

– Артур, я тебя сильно буду бить. Где я тебя поймаю, там я тебя сильно побью. Даю слово. Здесь даже 19-летний пацаны, у них еще прыщики. О чем еще речь? Какие Артуры? Какие Панины? Какие Галкины*? Мне даже стыдно о них сейчас говорить. Это позор России. И слава Богу, они уехали. Лишь бы никогда не возвращались! Не приезжайте больше сюда. Это больше не ваша страна. Она была наша, а теперь будет втройне нашей, – рассказал Фидаров.

Сослан Фидаров записывает обращение из окопа, наперевес с автоматом. Фото: скриншот

*Минюст РФ признал иноагентами артистов Артура Смольянинова и Максима Галкина