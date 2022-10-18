Оперирует под шквалом огня: девушку-хирурга с Кавказа наградили за спасение военных в зоне СВО

Высокой награды удостоена хрупкая девушка-хирург из Дангестана. Фото: архив представителя правительства Дагестана в Хабаровском крае Исаева.

Указ о награждении уроженки села Цалак Табасаранского района подписал президент России

Дагестанский доктор-хирург, спасающая жизни бойцов в зоне спецоперации, удостоена высокой государственной награды. Хрупкая девушка и настоящий профессионал своего дела Сабият Курбанова награждена медалью «За спасение погибавших».

О награждении героической землячки в своем телеграм-канале сообщил представитель правительства Дагестана в Хабаровском крае Бейдулах Исаев.

Указ о награждении уроженки села Цалак Табасаранского района подписал президент России Владимир Путин.

О ежедневных подвигах хирурга Бейдулаху Исаеву рассказал командир Сабият Исаевой.

- Наша сестра, Сабият Курбанова, удостоена высокой награды Президента РФ «За спасение погибавших». Успех приходит к каждому, кто трудится на своём месте храбро, молча и с душой. Ее командир рассказывает, что под шквалом огня противника Сабина храбро проводит операции нашим бойцам, оказывает своевременную медпомощь и спасает жизни, - рассказывает Исаев, который сам не так давно вернулся из Донбасса.

Награда стала приятно неожиданностью для доктора Курбановой. Фото: ТГ-канал представителя правительства Дагестана в Хабаровском крае Исаева.

Бейдулах Исаев сравнивает землячку с героическими женщинами Великой Отечественной войны, которые «выволакивали раненых с поля боя, выхаживали в медсанбатах и госпиталях, сражались с ними рядом в одном строю».

- Сегодня история повторяется, - пишет в своем ТГ-канале Исаев. - Сабият, поздравляю тебя с высокой наградой! Ты - герой нашего времени! Береги себя!

На передовую отважная доктор-хирург попала по собственной инициативе. Говорит, что совесть не позволила остаться в стороне. Мол, без опытного хирурга не обойтись там, где все решают секунды. К своей работе она подходит с присущим настоящим врачам холодным рассудком - времени на переживания там нет.

- С такими ранениями я раньше не сталкивалась. Но к всему привыкаешь. Самое страшное - это когда медицина бессильна. Но и здесь нельзя давать слабину, - говорит Сабият.

Доктор отмечает, что полученная ею награда стала приятной неожиданностью.

- Приятно, конечно. Буду носить с гордостью. Но, спасая раненых, мы не думаем ни о каких наградах, - сказала доктор Курбанова.

Стоит отметить, что из Дагестана в зону проведения специальной операции по собственной инициативе уехала не только врач Курбанова. В числе тех, кто спасает жизни наших ребят и гражданские доктора, и военные.

С самого начала СВО на Донбассе десятки жизней ежедневно спасают уроженцы Табасаранского района военврач Ильяс Ашурбеков, операционная сестра Айназ Азизова и командир медицинского взвода Альбина Капланова из Новолакского района Дагестана.

Так, по данным республиканского Минздрава, операционная сестра передвижного медицинского батальона Каспийской флотилии Альбина Капланова ежедневно проводит вместе с коллегами более 50 операций в разных частях Донбасса.

Стаж медработника Каплановой - более 15 лет. Фото: пресс-служба Минздрава Дагестана.

Альбина замужем за военным. После свадьбы он предложил ей призваться на место его службы. Так и вышло. Стаж доктора Каплановой уже более 15 лет. Уроженка Новокули удостоена медали МВД РФ «Участник контртеррористических операций на Кавказе», медали Суворова «За мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга». Мама двоих детей участвовала в операциях на Кавказе, Сирии и Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Командир не мог поступить иначе: родители рассказали о жизни и подвиге Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова

Мать и отец прокомментировали присвоение сыну высокой награды посмертно (подробнее).