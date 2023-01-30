Инстасамка. Фото: vk.com/samkamusic

Концерт Инстасамки в Пятигорске 15 марта 2023 года отменен. Представители ДК "София", где должно было проходить выступление Дарьи Зотеевой, удалили афишу и заблокировали страницу, на которой фанаты покупали билеты – теперь ссылка выдает ошибку.

Дарья Зотеева, она же Инстасамка Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Грядущее выступление Инстасамки в Пятигорске стали обсуждать с самого начала продажи билетов. Член общества "Наследие империи" Сайпуддин Гучигов рассказал "КП-Ставрополь", что активисты направили губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову и полпреду президента России в СКФО Юрию Чайке обращение с просьбой отменить выступление. Общественники считают творчество артистки аморальным.

После подобных требований Дарья Зотеева пошла на уступки и исключила из концертной программы песни с матом. "Берите с собой родителей!" – заявила артистка.

Правда, этого оказалось недостаточно. Против концерта Инстасамки в Пятигорске выступил мэр города-курорта Дмитрий Ворошилов и показал свое отношение к поп-звезде: "Считаю, что только ограниченный человек мог взять такой псевдоним". Также градоначальник попросил правоохранительные органы проверить организацию мероприятия.

– Провел встречу с собственником ДК "София" – организатором концерта. Рекомендовал отменить концерт Дарьи Зотеевой. Соответствующее письменное обращение с рекомендациями отмены концерта продублировано еще раз в адрес организаторов. Дополнительно обратились к правоохранительным органам с просьбой проведения проверки организации вышеуказанного концерта.

Дмитрий Ворошилов Фото: "КП" Архив

Спустя пять дней после обращения Ворошилова выступление отменили. Ожидалось, что артистка сможет собрать полный зал. За месяц до концерта танцпол и фан-зона, билеты на которые стоили 1,7 и 2,5 тысяч рублей соответственно, были распроданы более чем наполовину. А согласно информации "Яндекса", самых дорогих проходок – так называемые "столики", которые обходились в четыре тысячи рублей за место – почти не осталось.

Проданные билеты на концерт Инстасамки в Пятигорске - фан-зона и танцпол (по состоянию на 25 января 2023 года)