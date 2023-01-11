«Остановите засилие аморальных людей»: Концерт Инстасамки в Пятигорске хотят сорвать

Дарьи Зотеевой, она же Инстасамка. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Общественники хотят отменить концерт Дарьи Зотеевой, она же Инстасамка, и ее парня Moneyken, который запланирован 15 марта 2023 года в Пятигорске. Об этом "КП-Ставрополь" рассказал член общества "Наследие империи" Сайпуддин Гучигов.

Активист заявил, что губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову и полпреду президента России в СКФО Юрию Чайке уже направлены обращения с просьбой повлиять на ситуацию.

- Почему мы молча смотрим на деградацию нашего общества? Мы обращаемся к губернатору Ставропольского края и полпреду президента. Мы просим вас остановить засилие этих аморальных людей на Северном Кавказе. Обратите на это пристальное внимание. [...] Отдельно обращаемся к ставропольской молодежи. Мы знаем, что Ставрополье - кузница героев, кузница талантов. Игнорируйте такие концерты. Давайте сплотимся вокруг нашего будущего, - заявил Гучигов.

Дарьи Зотеевой, она же Инстасамка. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Продажа билетов на концерт Инстасамки в Пятигорске уже начался. Концертный зал "София", где запланировано выступление, вмещает почти 2,4 тысяч зрителей. Пока что самый дешевый билет стоит 1,7 тысяч рублей, но организаторы обещают подорожание с приближением выступления. Возрастное ограничение у концерта - 16+.

Ранее движение Сайпуддина Гучигова добилось отмены концертов Филиппа Киркорова в Ставрополе и Пятигорске. В программе звезды был номер, в ходе которого он взбирается на крест и поет оттуда часть песни "Мария Магдалена". Такая аналогия смутила православных христиан, потребовавших либо вырезать этот фрагмент, либо отменять выступления. После скандала на Кавказе Киркоров решил убрать из программы этот номер.

После концерта на Киркорова обрушилась волна гнева верующих

Кроме того, Гучигов выступал против концертов Клавы Коки и Леонида Агутина в Ставрополе, которые проходили в сентябре в Ставрополе в рамках фестиваля "На высоте". Активисты считали, что эти артисты аморальны. Агутина уличали в том, что он не поддерживает спецоперацию на Украине, а Клаву Коку - в бескультурье.

Правда, оба артиста все-таки выступили перед ставропольской публикой. Кроме того, Клава Кока записала видеообращение, в котором требовала правоохранительные органы проверить слова активистов.