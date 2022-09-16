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Звезды16 сентября 2022 16:49

Клава Кока опровергла слухи о красной икре в райдере перед концертом в Ставрополе

Певица заявила, что у нее аллергия на икру
Инна МОРОЗОВА

Певица Клава Кока не подтвердила информацию об обязательной красной икре перед выступлением в Ставрополе. Исполнительница записала видеообращение, в котором заявила, что распространяемые в сети слухи не соответствуют действительности.

- Прочитала я статью о том, что я еду в Ставрополь якобы за 3 миллиона рублей, и в райдере у меня обязательно должна быть свежайшая красная икра. А ничего, что у меня на нее аллергия? Мне вообще ее в принципе нельзя, - возмутилась певица.

Напомним, Клава Кока оказалась в центре скандала после концерта во Владивостоке. Артистку обвинили в том, что она выступала полуголой на фоне храма и нецензурно выражалась.

Ранее сообщалось, что организаторы молодежного фестиваля "На высоте" отменили фейерверки на мероприятии.