Клава Кока опровергла слухи о красной икре в райдере перед концертом в Ставрополе

Певица Клава Кока не подтвердила информацию об обязательной красной икре перед выступлением в Ставрополе. Исполнительница записала видеообращение, в котором заявила, что распространяемые в сети слухи не соответствуют действительности.

- Прочитала я статью о том, что я еду в Ставрополь якобы за 3 миллиона рублей, и в райдере у меня обязательно должна быть свежайшая красная икра. А ничего, что у меня на нее аллергия? Мне вообще ее в принципе нельзя, - возмутилась певица.

Напомним, Клава Кока оказалась в центре скандала после концерта во Владивостоке. Артистку обвинили в том, что она выступала полуголой на фоне храма и нецензурно выражалась.

Ранее сообщалось, что организаторы молодежного фестиваля "На высоте" отменили фейерверки на мероприятии.