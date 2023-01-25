«Псевдоним для ограниченных людей»: Мэр Пятигорска отменяет концерт Инстасамки через правоохранителей

Певица Дарья Зотеева, она же Инстасамка, и мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов резко высказался о предстоящем концерте Инстасамки в его городе. Градоначальник сообщил, что привлечет к отмене выступления певицы правоохранительные органы. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Дмитрий Ворошилов Фото: Архив "КП"

- Много обращений с просьбой отменить концерт поп-певицы и рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка (считаю, что только ограниченный человек мог взять такой псевдоним). Провел встречу с собственником ДК "София" - организатором концерта. Рекомендовал отменить концерт Дарьи Зотеевой. Соответствующее письменное обращение с рекомендациями отмены концерта продублировано еще раз в адрес организаторов, - написал Ворошилов в Telegram.

Кроме того, мэр Пятигорска направил обращение к правоохранительным органам, которые, по мнению градоначальника, должны проверить организацию концерта.

Дарья Зотеева, она же Инстасамка Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

С требованием отменить концерт Инстасамки в Пятигорске выступили неравнодушные жители Ставрополья. Член общества "Наследие империи" Сайпуддин Гучигов рассказал "КП-Ставрополь", что активисты направляли обращение губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову и полпреду президента России в СКФО Юрию Чайке. Он отмечал, что общественники считают творчество Зотеевой аморальным, и призывал ставропольцев игнорировать подобные шоу.

После публичный заявлений Инстасамка пошла на уступки и изменила концертную программу, исключив из нее песни с матом: "Берите с собой родителей!"

Отметим, что продажа билетов на концерт Инстасамки в Пятигорске еще идет полным ходом. Самые дешевые проходка стоит 1,7 тысяч рублей, а самые дорогие - "за столиком" - 4 тысячи рублей. Несмотря на то что концерт только через полтора месяца, танцпол и фан-зона уже скуплены более чем наполовину.

Проданные билеты на концерт Инстасамки в Пятигорске - фан-зона и танцпол

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