«Берите с собой родителей»: Инстасамка пошла на уступки после скандала с концертом в Пятигорске

Дарья Зотеева, она же Инстасамка

Дарья Зотеева, она же Инстасамка, и ее парень Moneyken после многочисленных жалоб от общественников решили изменить концертную программу своего тура по России. Артисты будут петь только песни без мата. Об этом рассказала Зотеева в своем видеообращении.

- Берите с собой своих родителей, потому что концертная программа полностью изменена. Старых треков не будет, мы выступаем без мата.

Ранее общественники со Ставрополья решили сорвать концерт Инстасамки в Пятигорске. Член общества "Наследие империи" Сайпуддин Гучигов рассказал "КП-Ставрополь", что активисты уже подготовили и направили обращение губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову и полпреду президента России в СКФО Юрию Чайке.

- Почему мы молча смотрим на деградацию нашего общества? Мы обращаемся к губернатору Ставропольского края и полпреду президента. Мы просим вас остановить засилие этих аморальных людей на Северном Кавказе. Обратите на это пристальное внимание. [...] Отдельно обращаемся к ставропольской молодежи. Мы знаем, что Ставрополье - кузница героев, кузница талантов. Игнорируйте такие концерты. Давайте сплотимся вокруг нашего будущего, - заявил Гучигов.

Дарьи Зотеевой, она же Инстасамка. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Продажа билетов на концерт Инстасамки в Пятигорске уже началась. Концертный зал "София", где запланировано выступление, вмещает почти 2,4 тысячи зрителей. Несмотря на многочисленные жалобы недовольных жителей Ставрополья, большая часть билетов в фан-зону и танцпол уже распроданы. Возрастное ограничение у концерта - 16+.

Ранее общественники уже отменяли концерт Филиппа Киркорова в Ставрополе и Пятигорске. В программе поп-звезды был номер, в котором тот взбирается на крест и поет оттуда часть "Марии Магдалены". Такая отсылка неприятно удивила православных христиан, потребовавших либо убрать этот фрагмент выступления, либо отменять выступления. После скандала на Кавказе Киркоров исключил из программы этот номер.

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