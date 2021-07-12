Интервью с мэром Пятигорска Дмитрием Ворошиловым. Главное

Дмитрий Ворошилов

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов дал эксклюзивное интервью в прямом эфире Радио "Комсомольская правда". Анна Ивершень обсудила с градоначальником важные вопросы о жизни города-курорта. Главные выдержки из интервью - читайте в материале stav.kp.ru.

О ситуации с коронавирусом в Пятигорске - сейчас и ранее

- Когда мы вводили карантин в городе, был большой всплеск заболеваемости. Мы были лидерами в крае. Другого пути не было. И решение о закрытии города было правильным, потому что ситуацию удалось стабилизировать и выйти на средний уровень. А по поводу роддома [в октябре 2020 года его переоборудовали под Covid-госпиталь - Прим.] Пятигорск в сложный период еще раз доказал, что он город-госпиталь, как это было в Великую Отечественную. На КМВ мы были единственным городом, где было переоборудовано пять учреждений под ковидных больных. [...] Сейчас ситуация у нас средняя по краю. Уже длительное время мы не лидеры в списке заболевших. Это в том числе благодаря тому опыту, которому мы приобрели. Из пяти учреждений с Covid у нас работают три. Если ситуация ухудшится, наш город готов развернуть дополнительные места.

О бесплатной реабилитации от Covid

- В 19 санаториях Пятигорска есть программы по постковидной реабилитации. Недавно у нас было принято уникальное решение, я такой не видел нигде в России. По договоренности с местным санаторием, мы запустили программу бесплатной реабилитации наших сотрудников муниципальных учреждений. Воспитатели, врачи, преподаватели дополнительного образования, которые тяжело перенесли болезнь - они будут проходить реабилитацию в этом санатории. И уже пять учителей завтра начнут проходить курс. [...] Как попасть в программу? Они идут через управление образования по тем заключениям и рекомендациям врачей. Это касается пациентов с тяжелой формой болезни. Когда человек лежал в реанимации. Мы формируем список и поочередно размещаем в санатории.

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О курортном сборе и бизнесе

- Руководители санаториев говорят, что у нас почти 100-процентное заполнение. Связано ли это с ограничением выезда заграницу или сограждане распробовали наши курорты - сказать трудно. Но у нас есть проблема. Мне звонят знакомые, которые хотят приехать в Пятигорск, говорят, что мест в гостиницах нет до сентября. Люди едут, люди отдыхают. Это хорошее подспорье для восстановления. [...] Курортный сбор полностью себя оправдывает. Чем больше приезжает отдыхающих, тем больше изнашивается инфраструктура. За счет курортного сбора в прошлом году мы сделали Игнатьевский сквер - сердце нашего центра. В этом году мы делаем пространство около загса, восстанавливаем поющий фонтан. Если представить, что курортного сбора не было бы - значит, не было бы этого всего в Пятигорске. Для местных это не является налоговым бременем, это издержки отдыхающих, которые к нам едут. Я считаю, что это небольшая плата, чтобы развивать нашу курортную инфраструктуру.

Момент эфира с Дмитрием Ворошиловым

Об облике города

- Уникальность Пятигорска заключается в том, что у нас очень усиленно ведется работа над сохранностью старых зданий. Что касается реконструкции или сноса зданий, то под специальный режим попадают те объекты, которые относятся к объектам культурного наследия. К сожалению, собственники в праве сносить те старые здания, которые не входят в список. И процедура сноса идет даже без согласия органов самоуправления. По желанию собственника. Чтобы сохранить исторический центр города, мы приступили к разработке новых градостроительных документов. Мы проведем научно-культурное исследование, чтобы установить центру города статус достопримечательного места. Что позволит установить регламент даже по тем объектам, которые не имеют статуса охранных. Это позволит четко установить действия собственника в части ремонта здания и прочего. Это поможет нам остановить разрушение центра города. Другого пути я не вижу. Обращение к собственникам неполностью работает. Начало разработки документов - 2021 год, окончание - 2022 год.

Тоже важно знать

1. Чтобы не потерять трамваи в Пятигорске, их передали в собственность для участия в федеральных программах по модернизации транспорта. В городе планируют также создать систему, через которую в режиме реального времени можно было бы следить за автоперевозчиками и контролировать их действия.

2. В Пятигорске стоит вопрос о перенасыщенности школ. Перегруз сейчас - около 4 тысяч. Для решения подобрано три земельных участка, на которых возведут учреждения на 1,5 тысячи мест.

3. Болларды на терренкуре горы Машук будут. Подрядчик определен, сами конструкции заказаны. Работы согласованы с Росприроднадзором. Оборудование придет - подрядчик начнет работы.

4. Много вопросов касались дорог, обычно их задавали слушатели. Один из них - о пробках, которые образуются на улице Ессентукская. Местный житель уверяет, что тамошние торговцы арбузами мешают проезду машин. А их точки - несанкционированные. "Торговый отдел работает в постоянном режиме по пресечению незаконной торговли. И мы обратим внимание на этот участок", - ответил в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" Дмитрий Ворошилов.