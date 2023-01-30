Пример для молодежи: спасшему людей при пожаре в Махачкале Виталию Ивлеву вручили благодарность от МЧС России

Виталия Ивлева, бесстрашно спасшего ребенка и его мать из горящей квартиры, наградили в МЧС Дагестана.

Спасшему людей при пожаре в Махачкале мужественному местному жителю вручили благодарность МЧС России. Об этом в понедельник, 30 января 2022 года, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Благодарственное письмо за мужественность, героизм и самоотверженность отважному местному жителю вручал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Дагестан Олег Колпиков. Сотрудник ведомства смелый поступок земляка, который ринулся к горящему дому и спас от пожара женщину с ребенком.

Напомним, что 26 января в республиканской столице экстренные службы работали на износ. Из-за повышенного давления газа в в нескольких многоквартирных домах по улице Лаптиева произошли сильные пожары. Конфорки на газовой плите просто вспыхивали неукротимым пламенем.

В одной из квартир на третьем этаже огонь распространился по всему помещению. Мать с сыном нуждались в срочной помощи, из окна послышался крик ребенка. На зов о помощи откликнулся местный житель. Он буквально возник из неоткуда, перепрыгнул через забор и по водосточной трубе поднялся к окну, из которого валил густой дым. Мужчина спустил мальчика на землю, а затем вновь забрался к окну и оказал уже помощь маме ребенка.

Видеозапись, на которой герой без плаща и костюма спасает женщину с сыном, моментально разлетелась по всем крупным пабликам. Мужчину разыскали, им оказался местный житель - Виталий Ивлев.

- Мы гордимся тем, что в нашей республике есть такие неравнодушные люди, готовые всегда прийти на помощь. Поступок Виталия служит примером для молодежи, - заявил в понедельник днем первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Дагестан Олег Колпиков.

По информации ведомства, за героический поступок Виталий Ивлев представлен к ведомственной награде главой МЧС России Александром Куренковым.

- Награда будет вручена чуть позже, - рассказали в пресс-службе МЧС Дагестан.

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