По сто тысяч с носа: глава отдела Ространснадзора по СКФО заставил подчиненных платить за их переназначение

Кругленькую сумму потребовал начальник с каждого подчиненного. Фото: Николай ХИЖНЯК

В Дагестане за взяточничество осудят начальника республиканского отдела транспортного контроля. Он заставил своих подчиненных платить за переназначение на должностях при реорганизации компании.

Как удалось выяснить следствию, в октябре 2020 года начальник территориального отдела транспортного контроля по Республике Дагестан Межрегионального территориального управления Ространснадзора по СКФО объявил 12 подчиненным о предстоящей реорганизации и потребовал каждого оплатить возможность продолжить работу.

За переназначение на должность в новый отел транспортного контроля руководитель запросил по 100 тыс рублей с человека и пригрозил, что без оплаты на стационарном посту весового контроля «Кочубей» никто работать не будет.

В первых числах ноября посредник передал ему от подчиненных 1 млн 200 тыс рублей. В последствии глава отдела транспортного контроля был задержан. В отношении него возбудили дело по статье «Получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя».

- Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Махачкалы Республики Дагестан для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам.

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