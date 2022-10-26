Ислам Махачев завоевал титул чемпиона. Фото: UFC

Российский боец-легковес ММА Ислам Махачев, одержавший победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в UFC 280, утром 26 октября в родной Дагестан. В аэропорту Махачкалы российского бойца встретили громкими овациями. Первым, от себя лично и от всего дагестанского народа, земляка-чемпиона поздравил глава республики Сергей Меликов.

Сергей Меликов поздравил земляка с победой. Фото: скриншот видео.

- Только что Ислам Махачев прилетел в родную республику с поясом чемпиона UFC в лёгком весе! Поздравил его от имени всех дагестанцев, пожелал и впредь высоко держать планку, - сообщил Сергей Меликов в своем Телеграм-канале.

За успехами российских бойцов, впрочем как и за их падениями, пристально следят болельщики из Дагестана. На этот раз один из фанатов UFC так радовался победе Ислама Махачева, что на эмоциях разбил экран плазменного телевизора! Ролик с эмоциональным болельщиком быстро облетел местные паблики и дошел до Махачева. Боец пообещал купить фанату новую плазму и попросил сбросить ему контакты сурового земляка.

Глава Дагестана встретил чемпиона в Махачкале. Фото: скриншот видео.

Стоит отметить, что вернуть пояс чемпиона для Махачева было чуть ли не делом чести после того как Хабиб Нурмагомедов завершил свою головокружительную спортивную карьеру. Махачев долгое время числился только в «претендентах на чемпионство».

23 октября в Абу-Даби на «Бойцовском острове» Махачев наконец взял титул чемпиона UFC в легком весе. Его противником стал бразилец Чарльз Оливейра. Встретившись на ринге бойцы не стали пожимать друг другу руки, а Оливейра сразу ринулся на Махачаева. Дагестанец вывел бой на землю и попытался выжать из противника как можно больше сил. Во втором раунде Оливейре «прилетел» прямой в голову, бразилец упал и стал укрываться от ударов. Махачев сменил тактику и взял соперника на удушающий. Оливейра, ошеломленный напором дагестанца, сдался.

После боя Махачев бросил вызов австралийцу Александру Волкановски и тот принял приглашение российского бойца.

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