Отец украл родных детей и спрятал в Дагестане. Вот зачем он это сделал

Мужчина выкрал родных детей после развода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дагестане отец украл детей и спрятал от матери в другом городе. На страшный поступок мужчина решился после развода с супругой.

Инцидент произошел в Дербентском районе республике. После развода бывшие супруги договорились, что дети будут жить с матерью, а к отцу будут приезжать по выходным и на каникулах. Мужчину такое положение дел устроило. Полюбовно решили и финансовые вопросы – отец взял на себя обязательства по содержанию детей.

Первое время все так и было. Отец забирал детей по выходным, проводил с ними время и выделял деньги на нужды малышей. Но спустя время, после очередных выходных дети не вернулись домой, а мужчина перестал отвечать на звонки. Обеспокоенная мать всячески пыталась связаться с бывшем мужем, но безуспешно.

Чтобы вернуть детей домой, женщине пришлось обращаться в суд. Закон оказался на стороне матери. Суд обязал отца вернуть детей к месту их постоянного проживания. К делу подключилась опека и судебные приставы.

Выяснилось, что мужчина сменил адрес проживания и увез детей в соседний город, а бывшую супругу поставить в известность, видимо, не посчитал нужным.

- На основании решения суда было возбуждено исполнительное производство. Как только было установлено местонахождение детей, судебный пристав вместе с представителем опеки передал детей матери, - сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан.

Дети благополучно вернулись домой, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Ранее «КП» рассказывала шокирующую историю о том, что суд на Кавказе забрал троих детей у матери из-за неправильной внешности.

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