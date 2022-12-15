«Била и оскорбляла»: многодетная мать с тату из Дагестана опять потеряла детей

Фото: личный архив Нины Церетиловой

Многодетная мать из Дагестана с пирсингом и тату, снявшая с себя хиджаб после развода и месяцы судившаяся с мужем-мусульманином за право воспитывать детей, снова их потеряла.

- Я не сомневался, что дети сорвутся! Три дня они звонили в службу спасения и грозились убить себя! - рассказывает «КП» их отец Магомед Церетилов, который с января 2022 года находится за пределами России, поскольку, с его же слов, объявлен в федеральный розыск за неуплату алиментов. - Она обманом вывезла их в Калининград, где нет никого из родных. А сама пропадала ночами, не кормила, не ухаживала, даже не знала, что дочь и младший сын прогуливают школу. Старшего - устроила в какой-то колледж-общежитие учиться ремонтировать машины, чтобы не мешал ей.

Фото: личный архив Магомеда Церетилова

Сами дети на днях выложили в интернет видеообращение к ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних):

- Мы заперлись от мамы в квартире, потому что нас никто не слышит. Мама называла нас «свиньями» и «куском говна, которое высрала». Пугала, что бабушка с дедушкой (родители Магомеда - прим. Ред.) нас не спасут. Мама не кормит нас и избивает, - говорили дети, перебивая друг друга.

Фото: личный архив героини публикации

Сейчас все трое находятся в зеленоградском реабилитационном центре, куда их сопроводил калининградский имам Абдулла Гаджиев вместе с родителями Магомеда, приехавшими к внукам из Дагестана. В центре дети пробудут 10 дней, пока следственный комитет проводит проверку.

«НА ЕЕ ТЕЛЕ ТАТУ»

Два года назад Нина Церетилова, сильно отличавшаяся от кавказских женщин, была лишена права воспитывать дочь и сыновей. Махачкалинский судья так и указал, рассматривая ее полуголые фото на пилоне в кухне (шест для танцев - прим. Ред.) с ее же странички в социальной сети: «Церетилова ведет образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери. <...> На ее теле изображены татуировки с надписями».

Нина с детства носила хиджаб и терпела насилие, а теперь стала «белой вороной». Фото: личный архив Нины Церетиловой

Наполовину аварка, наполовину русская - она в ответ поведала всем, что в 7 лет пережила женское обрезание (уголовно наказуемо в России - прим. Ред.), в 14-летнем возрасте была засватана Магомеду Церетилову по воле отца, исповедавшего ислам, терпела в браке насилие и унижения.

Фото: личный архив героини публикации

А бывший муж уже давно обзавелся семьей с двумя женами и за 9 лет в разводе должен ей 800 тысяч рублей по алиментам (сегодня сумма больше), за что она судится с ним с 2018 года.

После огласки в СМИ и вмешательства в семейные разборки самого Сергея Меликова - главы Дагестана, решением Верховного суда республики матери вернули детей. Но к тому времени Магомед вывез их в чеченскую столицу - город Грозный, пообещав лишить Нину материнских прав. В конце концов дети были возвращены Нине, а Магомед уехал из России.

- Я разберусь со всем и вернусь к детям. Я ни в чем не виновен. Я воспитывал детей с первых их лет жизни, пока она гуляла по клубам. Мне стыдно отсиживаться за границей в то время, как они в одиночку борются, - сказал нам Магомед. - Но их должны услышать!

А ЧТО НАСЧЕТ МАТЕРИ?

С первого дня Нина Церетилова афишировала скандальную дележку детей у себя в соцсети, сумев к сегодняшнему дню собрать почти 30-тысячную «фан-армию» против «супруга-абьюзера».

Фото: личный архив героини публикации

Теперь она позиционирует себя как «энерджи-коуч», блогер, психолог и зарабатывает деньги на продаже «курсов» для «забитых» и «ущемленных» женщин. Как и раньше многодетная мать не стесняется выставлять интимные фото в нижнем белье и ругаться матом.

Фото: личная страница Нины Церетиловой в соцсети

Адвокат Магомеда Церетилова считает, что детей нельзя оставлять детей с такой матерью.

- Этим делом я хотел заняться после Нового года, но придется взяться сейчас. Ситуация, как я увидел, критическая. Детям срочно нужно помочь вернуться жить к бабушке и дедушке. У меня есть аудиозапись, на которой слышно, как она избивает их, а дети кричат и плачут, - считает адвокат.

Нина Церетилова, которой мы сумели дозвониться, от комментариев отказалась.

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