Дети неформальной матери с татуировками из Дагестана пригрозили убить себя

Фото: личный архив Нины Церетиловой

Семь месяцев «неформальная» мать из Дагестана судилась за своих детей с супругом Магомедом. Татуированная Нина Церетилова с «прогрессивными» взглядами на семью и воспитание собрала целую «фан-армию» против мужа-кавказца, не разделявшего ее «ценности».

Фото: личный архив Нины Церетиловой

В итоге еще весной 2021 года она «отвоевала» право жить с тремя ее детьми - двумя сыновьями и дочерью - Мухтаром, Ибрагимом и Марией. Их неоднократно объявляли в розыск после встречи с отцом, исповедующим ислам, в который крашенные розовые волосы экс-жены и танцы младшего сына на пилоне не вписывались.

Фото: личный архив Магомеда Церетилова

А теперь, спустя столько времени, прогремела новость: все трое детей Церетиловой грозились лишить себя жизни в Калининграде, сетуя на несладкую жизнь с матерью.

Дети просят вернуться в Дагестан. Они открыли квартиру в итоге и теперь находятся с бабушкой и дедушкой.

На странице блогера Нины Церетиловой кроме «уроков коучинга» никакой информации в последних постах нет. На семейном скандале, кстати, она заработала 25 тысяч подписчиков.

Фото: личный архив Нины Церетиловой

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